Bundesliga zu Gast: „Ein Highlight“ zum 80. Geburtstag in Spelle

Rückkehr nach einem Jahrzehnt Genau zehn Jahre nach dem letzten Gastspiel kehrt Borussia Mönchengladbach nach Spelle zurück. Am Mittwoch, 20. Mai 2026, trifft der Bundesligist im Getränke Hoffmann Stadion auf die Oberliga-Mannschaft des SCSV. Anstoß ist um 18.30 Uhr. Beim Gastgeber wird die Rückkehr des Traditionsvereins als besondere Anerkennung gewertet. Die Neuauflage des Duells unterstreicht die gewachsene Bedeutung des Vereins im regionalen Fußball.

Die Partie ist eingebettet in die Feierlichkeiten zum 80-jährigen Bestehen des SC Spelle-Venhaus. Bereits zu Jahresbeginn hatte der Vorstand ein besonderes Ereignis angekündigt, nachdem die Feier zum 75-jährigen Jubiläum pandemiebedingt ausfallen musste. Das Gastspiel des mehrfach ausgezeichneten Bundesligisten – darunter fünf deutsche Meisterschaften und zwei UEFA-Pokalsiege – bildet nun den zentralen Höhepunkt des Jubiläumsprogramms.