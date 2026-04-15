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Bundesliga zu Gast: „Ein Highlight“ zum 80. Geburtstag in Spelle
Borussia Mönchengladbach kehrt nach zehn Jahren zurück – Vorverkauf für Jubiläumsspiel gestartet
Der SC Spelle-Venhaus empfängt im Mai den Bundesligisten Borussia Mönchengladbach. Das Freundschaftsspiel markiert den Höhepunkt der Feierlichkeiten zum 80-jährigen Vereinsbestehen – und knüpft an ein viel beachtetes Duell aus dem Jahr 2016 an.
Rückkehr nach einem Jahrzehnt
Genau zehn Jahre nach dem letzten Gastspiel kehrt Borussia Mönchengladbach nach Spelle zurück. Am Mittwoch, 20. Mai 2026, trifft der Bundesligist im Getränke Hoffmann Stadion auf die Oberliga-Mannschaft des SCSV. Anstoß ist um 18.30 Uhr.
Beim Gastgeber wird die Rückkehr des Traditionsvereins als besondere Anerkennung gewertet. Die Neuauflage des Duells unterstreicht die gewachsene Bedeutung des Vereins im regionalen Fußball.
Die Partie ist eingebettet in die Feierlichkeiten zum 80-jährigen Bestehen des SC Spelle-Venhaus. Bereits zu Jahresbeginn hatte der Vorstand ein besonderes Ereignis angekündigt, nachdem die Feier zum 75-jährigen Jubiläum pandemiebedingt ausfallen musste.
Das Gastspiel des mehrfach ausgezeichneten Bundesligisten – darunter fünf deutsche Meisterschaften und zwei UEFA-Pokalsiege – bildet nun den zentralen Höhepunkt des Jubiläumsprogramms.
Erinnerung an 2016
Das letzte Aufeinandertreffen beider Teams liegt zehn Jahre zurück. Im Jahr 2016 unterlag Spelle vor rund 4000 Zuschauern mit 2:6. Für den SCSV traf Christoph Ahrens, hinzu kam ein Eigentor durch Gladbachs Nils Rütten. Auf Seiten der Gäste waren unter anderem Branimir Hrgota, Havard Nordtveit, Patrick Hermann und Jonas Hofmann erfolgreich.
Die Partie blieb nicht zuletzt wegen der offensiven Spielweise und der großen Kulisse in Erinnerung. Der Kartenvorverkauf für das Jubiläumsspiel hat bereits begonnen. Zunächst sind Stehplatztickets erhältlich, die zu einem Preis von 15 Euro zuzüglich Gebühren angeboten werden.
Mit Blick auf die Resonanz beim letzten Gastspiel ist erneut mit großem Zuschauerinteresse zu rechnen. Für den SC Spelle-Venhaus bietet sich damit die Gelegenheit, das Jubiläumsjahr vor einer entsprechend großen Kulisse zu feiern.