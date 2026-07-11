Bundesliga- und Drittliga-Erfahrung für die FSV

Der FSV Schöningen hat sich für die kommende Regionalliga-Saison prominent verstärkt. Mit Luca Horn wechselt ein erfahrener Offensivspieler von den Sportfreunde Lotte ins Elmstadion. Der 27-Jährige kann auf Stationen in der Bundesliga, der 3. Liga und mehreren Regionalligen zurückblicken und soll der Offensive mit seiner Dynamik und Qualität neue Impulse verleihen.

Es folgten Stationen beim FC Hansa Rostock in der 3. Liga, eine Leihe zum FSV Zwickau sowie Engagements beim SV Rödinghausen und zuletzt bei Sportfreunde Lotte.

Horn stammt aus Wilhelmshaven und wurde im Nachwuchs des SV Werder Bremen ausgebildet. Anschließend wechselte er zur U23 des VfL Wolfsburg, wo ihm neben zahlreichen Regionalliga-Einsätzen auch der Sprung in die Bundesliga gelang.

Besonders geprägt habe ihn die Professionalität, die er an jeder seiner Stationen erlebt habe – unabhängig von Liga oder Verein.

Rückblickend auf seine bisherige Laufbahn blickt Horn auf der Homepage des Vereins mit großer Wertschätzung auf das Erreichte. „Seit ich 18 Jahre alt bin, kann ich durch den Fußball meinen Lebensunterhalt verdienen. Dafür bin ich sehr dankbar.“

Seine Stärken sieht der Flügelspieler vor allem in seiner Dynamik und seiner mannschaftsdienlichen Spielweise. „Ich bin ein schneller, geradliniger Spieler, der sich voll in den Dienst der Mannschaft stellt. Mir geht es darum, der Mannschaft auf dem Platz zu helfen und Spiele zu gewinnen.“

Für seine erste Saison in Schöningen hat Horn klare Ziele: schnell im Team ankommen, verletzungsfrei bleiben und gemeinsam mit der Mannschaft eine erfolgreiche Spielzeit absolvieren.

Sari bleibt und arbeitet am Comeback

Auch Kerem Sari wird in der kommenden Saison das Trikot des FSV Schöningen tragen. Der Offensivspieler musste den Großteil der vergangenen Spielzeit nach einer schweren Knieverletzung von der Seitenlinie verfolgen.

In den vergangenen Monaten arbeitete Sari intensiv an seiner Rückkehr. Während der laufenden Vorbereitung soll er nun Schritt für Schritt wieder den Trainingsrhythmus aufnehmen und sich seinen Platz im Kader zurückerarbeiten. Mit seiner Vertragsverlängerung setzt der Verein bewusst auf seine Qualitäten und begleitet seinen Weg zurück auf den Platz.

Der FSV Schöningen kann auch weiterhin auf Max Klump bauen. Der Innenverteidiger geht in seine zweite Saison beim Regionalligisten und bleibt eine wichtige Stütze der Defensive.

Klump war im vergangenen Sommer vom 1. FC Lokomotive Leipzig nach Schöningen gewechselt und entwickelte sich auf Anhieb zum Leistungsträger. Mit nur einem verpassten Saisonspiel gehörte er zu den konstantesten Akteuren im Kader und soll diese Rolle auch künftig ausfüllen.

Tom Luca Winter geht in seine fünfte Saison

Tom Luca Winter bleibt dem FSV Schöningen ebenfalls erhalten und startet in seine inzwischen fünfte Saison im Trikot der Elmstädter.

Der Offensivspieler zählt zu den Gesichtern des Vereins und überzeugt seit Jahren mit großem Einsatz und hoher Identifikation. Unvergessen bleibt sein später Siegtreffer in Emden, mit dem der FSV in der vergangenen Regionalliga-Saison den ersten Dreier der Vereinsgeschichte in der Liga feiern konnte.

Mit seiner Einsatzbereitschaft und seinem kompromisslosen Spiel bleibt Winter auch künftig ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft und ein Symbol für den eingeschlagenen Weg des Vereins.