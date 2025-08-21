Bundesliga-Umgebung, aber kein Bundesliga-Spiel: Bochum gegen BVB

Im Ruhrstadion des VfL Bochum hat es schon reichlich Schlachten gegen Borussia Dortmund gegeben. Der BVB hat auswärts gegen Bochum in der Bundesliga zuletzt viermal nicht gewonnen, doch vor dem Duell am Samstag gilt eine gänzlich andere Rechnung. Schließlich duellieren sich ab 14 Uhr die Reserve-Mannschaften beider Klubs im Profi-Stadion des VfL. Hier gibt es den Liveticker.

Der BVB hat mit seiner U23 zuletzt 2014 zweimal gegen Bochum II getestet, in der Zwischenzeit hatten die "Castroper" lange Zeit keine Reserve-Mannschaft und Dortmund griff einige Jahre in der 3. Liga an. In der vergangenen Saison stieg Schwarz-Gelb aber ab und die Bochumer im ersten Jahr, das in der Oberliga Westfalen stattfand, der Neugründung sofort auf.

Um auf das letzte Ligaspiel beider Klubs zu schauen, ist ein Blick in die Saison 2011/12 vonnöten; Dortmund gewann beide Spiele. Die Pflichtspiele sind sogar so lange her, dass es die Regionalliga West in ihrer jetzigen Form noch gar nicht gegeben hat, denn die bis dato aktuellste Reform griff zur Spielzeit 2012/13.

Nach den ersten vier Ligaspielen haben beide Klubs fünf Punkte und ein Torverhältnis von -1. Es dürfte also offen und munter werden - wie munter erfahrt ihr im FuPa-Liveticker: