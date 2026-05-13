 2026-05-12T12:35:39.633Z

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Bundesliga trifft Basis: Deniz Undav zurück beim TSV Achim

Der VfB-Profi kehrte im Rahmen einer neuen Videoreihe zu seinem Heimatverein zurück.

von FuPa Lüneburg · Heute, 15:45 Uhr · 0 Leser
VfB-Profi Deniz Undav
VfB-Profi Deniz Undav – Foto: Sport News Südwest

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Mit der neuen Videoreihe „Bundesliga trifft Basis“ kehrt der VfB Stuttgart gemeinsam mit seinen Profis an deren fußballerische Wurzeln zurück. Den Auftakt macht Nationalspieler Deniz Undav bei seinem Heimatverein TSV Achim.

Undav wuchs in Achim auf und machte dort seine ersten Schritte im Fußball. Nach seinen Anfängen in der Jugend des TSV Achim wurde der Angreifer ab der D-Jugend in den Nachwuchsabteilungen von Werder Bremen, des SC Weyhe sowie des TSV Havelse ausgebildet.

Bei seinem Besuch in Achim nahm sich Undav viel Zeit für Gespräche und Begegnungen. Mit seiner lockeren Art und guter Stimmung sorgte der Bundesliga-Profi bei den Verantwortlichen, Spielern und Besuchern des TSV Achim für einen besonderen Tag.

Ein Video zum Besuch von Deniz Undav beim TSV Achim gibt es hier: