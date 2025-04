Bundesliga trifft auf Oberliga: FCE empfängt Borussia Mönchengladbach

Grund zur Freude gibt es in diesen Tagen am Delsen ohnehin: Die Oberliga-Mannschaft des FC Eintracht Rheine spielt eine mehr als solide Saison und kann sich im Gegensatz zur vergangenen Spielzeit wohl frühzeitig auf ein weiteres Jahr in der Oberliga Westfalen vorbereiten. Neben dem Schlussspurt in der Liga darf sich der FCE samt seinen Anhängern bereits jetzt auf ein richtiges Highlight freuen: Bundesligist Borussia Mönchengladbach wird am 21. Mai in Rheine antreten.