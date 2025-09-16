Eugen Polanski bekommt die Chance in der Bundesliga. – Foto: Jochen Classen

Bundesliga-Trainer hat Auswirkungen auf die Regionalliga Borussia Mönchengladbach hat Gerado Seoane entlassen und setzt für die Bundesliga-Mannschaft erstmal auf Eugen Polanski - bisheriger Trainer der U23 in der Regionalliga West.

Nach dem blamablen 0:4 gegen Werder Bremen hat Borussia Mönchengladbach Trainer Gerado Seoane entlassen. Eine Entscheidung, die auch Auswirkungen auf die Regionalliga West haben wird, denn der bisherige U23-Coach Eugen Polanski übernimmt die Bundesliga-Mannschaft der Fohlen "bis auf Weiteres".

Wie lange bleibt Polanski Trainer? So., 14.09.2025, 17:30 Uhr Borussia Mönchengladbach Borussia MG SV Werder Bremen Werder 0 4 Abpfiff Als die Gladbacher Presseabteilung am Montag die Mitteilung über die Beurlaubung von Seoane veröffentlicht, war in den Sozialen Medien eine deutliche Erleichterung bei den Fans zu vernehmen. Der Schweizer hatte seinen Kredit bei der Anhängerschaft des Traditionsvereins schon länger verspielt, weil die Borussia in der Rückrunde der Bundesliga-Saison fast leichtfertig die internationalen Plätze verspielte. Auch der bisherige Auftritt in der erst im August gestarteten Spielzeit ist wenig von Erfolg gekrönt. Nach der jüngsten Heim-Niederlage steht Gladbach mit nur einem Zähler auf dem Relegationsplatz.

„Nach einer intensiven Aufarbeitung unseres Saisonstarts sind wir zu der Überzeugung gelangt, dass wir eine Änderung auf der Position des Cheftrainers vornehmen müssen“, teilte Roland Virkus, Borussias Geschäftsführer Sport, in der Erklärung des Klubs mit. Dort tauchte auch ein weiterer Name auf: der von Polanski. >>> Das ist Eugen Polanski

Gladbach zweimal krasser Außenseiter - U23 vor Köln-Derby So., 21.09.2025, 17:30 Uhr Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 Borussia Mönchengladbach Borussia MG 17:30 live PUSH Polanski wurde schon mehrfach mit einem internen Aufstieg in Verbindung gebracht, hatte wohl auch schon Anfragen aus der 2. Bundesliga. Nun erhält er seine Chance, vielleicht sogar dauerhaft? Zumindest lässt die Formulierung "bis auf Weiteres" Spielraum für einen permanenten Verbleib in Bundesliga offen. Am Sonntag steht das schwierige Auswärtsspiel gegen Bayer 04 Leverkusen an, im Anschluss steigt das Sky-Topspiel am Samstagabend gegen Eintracht Frankfurt. Gladbach ist in beiden Duellen Außenseiter, wenn Polanski es aber schafft, dass die Fohlen mutig auftreten, dürfte das zumindest schon die Stimmung bei den Fans der Rauten-Träger verbessern.