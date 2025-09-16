Bundesliga-Trainer hat Auswirkungen auf die Regionalliga

Nach dem blamablen 0:4 gegen Werder Bremen hat Borussia Mönchengladbach Trainer Gerado Seoane entlassen. Eine Entscheidung, die auch Auswirkungen auf die Regionalliga West haben wird, denn der bisherige U23-Coach Eugen Polanski übernimmt die Bundesliga-Mannschaft der Fohlen "bis auf Weiteres".
Als die Gladbacher Presseabteilung am Montag die Mitteilung über die Beurlaubung von Seoane veröffentlicht, war in den Sozialen Medien eine deutliche Erleichterung bei den Fans zu vernehmen. Der Schweizer hatte seinen Kredit bei der Anhängerschaft des Traditionsvereins schon länger verspielt, weil die Borussia in der Rückrunde der Bundesliga-Saison fast leichtfertig die internationalen Plätze verspielte. Auch der bisherige Auftritt in der erst im August gestarteten Spielzeit ist wenig von Erfolg gekrönt. Nach der jüngsten Heim-Niederlage steht Gladbach mit nur einem Zähler auf dem Relegationsplatz.
„Nach einer intensiven Aufarbeitung unseres Saisonstarts sind wir zu der Überzeugung gelangt, dass wir eine Änderung auf der Position des Cheftrainers vornehmen müssen“, teilte Roland Virkus, Borussias Geschäftsführer Sport, in der Erklärung des Klubs mit. Dort tauchte auch ein weiterer Name auf: der von Polanski.
Polanski wurde schon mehrfach mit einem internen Aufstieg in Verbindung gebracht, hatte wohl auch schon Anfragen aus der 2. Bundesliga. Nun erhält er seine Chance, vielleicht sogar dauerhaft? Zumindest lässt die Formulierung "bis auf Weiteres" Spielraum für einen permanenten Verbleib in Bundesliga offen. Am Sonntag steht das schwierige Auswärtsspiel gegen Bayer 04 Leverkusen an, im Anschluss steigt das Sky-Topspiel am Samstagabend gegen Eintracht Frankfurt. Gladbach ist in beiden Duellen Außenseiter, wenn Polanski es aber schafft, dass die Fohlen mutig auftreten, dürfte das zumindest schon die Stimmung bei den Fans der Rauten-Träger verbessern.
Die Ergebnisse werden zeigen, wohin die Reise geht. So lange dürfte es auch noch keinen neuen U23-Trainer geben. Gladbach hat sich nicht dazu geäußert, wie die Interimslösung in im Regionalliga-Team aussieht. Bereits am Mittwoch steht um 14 Uhr - live auf FuPa - das Derby beim 1. FC Köln U21 an. Nach Rang sechs in der Vorsaison rangiert der Borussen-Nachwuchs zurzeit auf Rang fünf, die Tabellenspitze ist nur drei Punkte entfernt. Die Co-Trainer sind Daniel Mair und Tobias Trulsen.