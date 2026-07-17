Bundesliga-Trainer für Finning: Crnoja übernimmt beim TSV Der TSV Finning hat sich für seine Trainerposition einen 27-jährigen Coach mit bereits reichlich Erfahrung gesichert. von Joachim Mentel · Heute, 21:02 Uhr · 0 Leser

Crnoja wechselt nach seiner Tätigkeit in der Futsal-Bundesliga zum TSV Finning und übernimmt dort eine neue Herausforderung.

Seine Trainerlaufbahn im Futsal begann beim TSV 1860 München, wo Josip insgesamt drei Jahre als Trainer tätig war. Dort sammelte er wichtige Erfahrungen und legte den Grundstein für seinen weiteren Weg im Futsal. Zuletzt war Crnoja beim TuS Pfarrkirchen in der Futsal-Bundesliga tätig. Dabei übernahm er die Mannschaft nach dem 6. Spieltag in einer schwierigen Situation. Pfarrkirchen hatte zu diesem Zeitpunkt lediglich einen Punkt auf dem Konto. Trotz der schwierigen Ausgangslage gelang es Crnoja, die Mannschaft zu stabilisieren und am Ende den Klassenerhalt zu sichern. Auch bei Hajduk München wurde der damals 26-Jährige in einer schwierigen Phase eingesetzt. In der Rückrunde übernahm er eine Art Feuerwehrmann-Rolle und schaffte ebenfalls den Klassenerhalt. Mit dem TSV Neusäß konnte Crnoja zudem einen Aufstieg feiern. Damit kann der 27-Jährige bereits auf einige Erfolge und unterschiedliche Herausforderungen zurückblicken. Beim TSV Finning trifft Crnoja nun auf eine Mannschaft, die hinter drei sportlich schwierigen Jahren liegt. In der vergangenen Saison konnte der TSV den Klassenerhalt erst am letzten Spieltag sichern. Nun soll mit dem neuen Trainer möglichst frühzeitig für klare Verhältnisse gesorgt werden und der Blick nicht erneut bis zum Saisonfinale nach unten gerichtet sein. „Ich freue mich sehr auf die Aufgabe beim TSV Finning. Die Verantwortlichen haben sich von Anfang an sehr um den Kontakt bemüht und mir gezeigt, dass sie großes Vertrauen in mich und meine Arbeit haben. Das hat mich sehr beeindruckt und letztlich auch von der neuen Aufgabe überzeugt“, erklärt Crnoja. Der neue Trainer sieht in Finning ein spannendes Projekt und freut sich auf die Zusammenarbeit mit dem Verein und der Mannschaft. Nun möchte er seine Erfahrungen aus dem Fußball und Futsal einbringen und gemeinsam mit dem TSV Finning die nächsten Schritte gehen.