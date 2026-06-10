Bundesliga-Reserve holt neuen Torjäger für die Regionalliga

Stürmt demnächst für Schalke: Joel Imasuen. – Foto: Imago Images

Der FC Schalke 04 hat einen spannenden Transfer für die U23 bekanntgegeben: Von der U21 des SV Werder Bremen aus der Regionalliga Nord wechselt der 21-jährige Torjäger Joal Imasuen ins Ruhrgebiet. Der junge Angreifer feierte zuletzt auch sein Debüt in der Bundesliga.

Der 1,93 Meter große Stürmer bringt vor allem aus seiner Zeit bei Werder Bremen II eine auffällige Torquote mit. In der Regionalliga Nord kam Imasuen in zwei Spielzeiten auf 32 Einsätze, 13 Treffer und sieben Vorlagen. Besonders herausragend war zuvor die Saison 2023/24 in der Bremen-Liga, in der er für Werders U21 in 27 Spielen 39 Tore erzielte. Zudem steht ein Bundesliga-Einsatz für Werder Bremen in seinem Profil. Ausgebildet wurde Imasuen unter anderem bei Hertha BSC, FC Viktoria 1889 Berlin und Werder Bremen. Insgesamt weist sein FuPa-Profil 95 Spiele, 67 Tore und sieben Assists aus.

Spannendes Profil

„Joel hat in den vergangenen Jahren bereits gezeigt, dass er viele Tore erzielen kann. Er kann durch seine körperlichen Voraussetzungen gut als Anspielstation im Sturmzentrum eingebunden werden”, teilt U23-Trainer Jakob Fimpel in den Vereinsmedien mit. „Gleichzeitig bringt er durch seine Schnelligkeit eine weitere wichtige Stärke mit.“

Für den Schalker Nachwuchs haben die Verantwortlichen in den vergangenen Jahren immer wieder Top-Talente geholt, die nicht selten gezündet haben. Imasuen passt genau in dieses Profil und könnte langfristig auch zu einer interessanten Option für die Bundesliga-Mannschaft werden, sollte er seine Torquote und Entwicklung in Königsblau fortsetzen.