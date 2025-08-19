Bundesliga-Power für die Borussia

Der 36-jährige Mittelfeldspieler Tobias Jänicke trägt ab sofort das Trikot des Saarlandligisten Borussia Neunkirchen. Zuletzt hatte der Routinier seit 2024 beim FK Pirmasens unter Vertrag gestanden. Jänicke ist allerdings nicht nur für den Offensivbereich auf dem Feld eingeplant, sondern soll auch das Trainerteam unterstützen. Seine Bilanz ist beachtlich: Unter anderem gab es 80 Einsätze in der 2. und 271 in der 3. Bundesliga. Er lief dabei unter anderem für so bekannte Vereine wie Hansa Rostock, Dynamo Dresden, Wehen Wiesbaden oder auch den 1. FC Saarbrücken auf. Stets in allerbester Erinnerung bleibt auch ein Einsatz für die deutsche U20-Nationalmannschaft - dies war 2010 gegen Italien gewesen.

Im Sommer 2024 war beim 1. FC Saarbrücken sein Vertrag nicht mehr verlängert worden, was bei vielen Anhängern der Blau-Schwarzen auf Unverständnis stieß. Doch Jänicke verarbeitete diese Enttäuschung und begann bei der Landespolizei eine Ausbildung. Parallel dazu spielte er noch beim FK Pirmasens in der Oberliga Fußball. Allerdings musste der Routinier feststellen, dass sich seine berufliche Belastung von der Trainingsintensität her nicht mehr wie gewünscht mit Oberliga-Fußball vereinbaren lässt. Und so hat sich der erfahrene Fußballer nun dazu entschieden, bezüglich der Klassenzugehörigkeit einen Schritt zurückzugehen. Nun will er dabei mithelfen, dass die Bprussen in der Saarlandliga ihren Schwung von zuletzt in die nächsten Spiele mitnehmen können und dann auch im weiteren Saisonverlauf eine gute Rolle spielen. Künftig kann sich Jänicke eine Trainertätigkeit gut vorstellen - daher kümmert er sich bereits jetzt um die entsprechenden Lizenzen. Mit dem 36-Jährigen hat jdenfalls ein richtig guter und erfahrener Fußballer der Borussia seine Zusage gegeben, der mit Sicherheit die Saarlandliga bereichern wird.