Bundesliga oder Bezirksliga? Terminprobleme für 1. FC Penzberg gegen Hellas München Bezirksligist spielt am selben Tag wie sein Futsal-Team in der Bundesliga

Was die Unkenrufe betrifft, haben sie in Penzberg die Uhr danach stellen können. Noch immer gibt es im Umfeld einen großen Streitpunkt – und der heißt Futsal.

Penzberg – Die Fraktion „Moderne“, so nennen wir sie mal, verteidigt auch im zweiten Jahr die einmalige Chance, sich mit dem Siegel der Bundesliga und dem bundesweiten Wettbewerb zu schmücken. Da sind schließlich die Dinge, die später mal in Vereinschroniken für verblüfftes Staunen bei der nächsten Generation sorgen werden. Beträchtlich ist aber auch die Zahl der Kritiker, die das doch alles für unnötig, ja verschwendete Ressourcen halten. Warum die Spieler doppelt belasten für so ein Kunstprojekt? So lauten die Argumente der Gegenseite. Am Samstag wird Futsal, neben dem Bezirksliga-Heimspiel des FC Penzberg gegen den FC Hellas München (14.30 Uhr), wieder Thema Nummer eins am Nonnenwald sein.

Denn zum ersten Mal in der Saison überschneiden sich Partien der beiden Penzberger Mannschaften. Maximilian Kalus, Spielertrainer der Futsaler, fährt mit seinen Mannen nach Hamburg. Bei den Wakka Eagles steht ein Duell mit großer Tragweite an. Dafür reicht ein Blick aufs Klassement. Penzberg ist Letzter, die Wakka Eagles Vorletzter. „Eine Mammutaufgabe“ nennt Kalus dieses Wochenende. Wie es mit Marco Hiry und Fazlican Verep aussieht, wird erst kurzfristig entschieden. Beide Seiten wollten es tunlichst vermeiden, sich zu kannibalisieren. Nun geht es nicht anders, will der FCP im Futsal ernsthaft seine Chance auf die Bundesliga wahren.

Bezirksliga-Trainer Ollert lässt Spielern Entscheidungsfreiheit