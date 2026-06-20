Bundesliga: Noch vor drei Jahren kickte er in der Oberliga Westfalen

– Foto: Eibner Pressefotos

Der 23-jährige Jano Ter Horst wechselt vom Zweitliga-Absteiger SC Preußen Münster zum Erstliga-Aufsteiger SC Paderborn 07. Noch vor drei Jahren kickte er in der Oberliga Westfalen gegen Sprockhövel, Ennepetal und Rheine. Der gelernte Rechtsverteidiger kommt nach dem Abstieg nach Angaben des „Kicker“ für eine festgeschriebene Ablöse von 200.000 Euro. Sein Martkwert beträgt laut "transfermarkt.de" 1,2 Mio. Euro.

Der flexibel einsetzbare Defensivspieler wurde am 19. Juni 2002 in Bad Bentheim (Niedersachsen) geboren und spielte im Nachwuchs zunächst für die SG Bad Bentheim und die JSG Obergrafschaft. 2016 wechselte er zu den Adlerträgern und lief dort unter anderem für die U17 (24 Bundesligaspiele) und die U19 (20 Bundesligapartien) auf.

Im Sommer 2021 folgte der Schritt in den Männerbereich zur U23 der Preußen, für die er in zwei Jahren 52 Oberligapartien bestritt. Zwischenzeitlich durfte er auch beim Profiteam reinschnuppern, ab Sommer 2023 war er fester Bestandteil der 1. Mannschaft. Gleich in seiner ersten Saison als Stammspieler stieg Münster als Tabellenzweiter der 3. Liga in die 2. Bundesliga auf. Der flexible Verteidiger steuerte in 26 Drittligapartien drei Tore und zwei Vorlagen bei. In der 2. Bundesliga kam er 2024/25 auf 27 Spiele (ein Tor, zwei Vorlagen) und in der abgelaufenen Spielzeit auf 32 Einsätze.

Sebastian Lange, Geschäftsführer Sport des SC Paderborn 07, sagt: „Jano passt mit seinem Profil sehr gut zu unserem Sportclub. Er ist in der Defensive flexibel einsetzbar. Zudem ist er schnell, mannschaftsdienlich und entwicklungsfähig. Jano überzeugt auch durch eine enorme Mentalität und hat sehr gute physische Voraussetzungen. Wir freuen uns sehr auf ihn und sind davon überzeugt, dass er seine Qualitäten auch in der Bundesliga zeigen wird.“