Bundesliga-Legenden beim TV Hetzbach Charity-Kick für das Rotary-Hospiz Erbach zwischen einer Oberzent-Auswahl und der Promi-Elf „Fabrizio Hayer & Friends“

Geballte Bundesliga-Erfahrung auf dem Platz

Der bekannteste Name aus fußballerischer Sicht dürfte dabei Ex-Profi Dariusz Wosz sein. Der frühere Bundesligaspieler des VfL Bochum und von Hertha BSC kommt zusammen auf 431 Spiele in der Ersten und Zweiten Bundesliga. Dazu stehen in der Vita des inzwischen 55-Jährigen auch 17 Länderspiele für die DFB-Auswahl. Ebenfalls viel fußballerische Qualität bringt Eintracht-Legende Alexander Schur (53) mit. 237 Mal lief der Mittelfeldspieler für die Hessen. Internationale Erfahrung gesammelt hat Philipp Wollscheid. Neben Stationen in der Bundesliga beim VfL Wolfsburg, Bayer Leverkusen, 1. FC Nürnberg, und Mainz 05 lief der 36-Jährige in der Premier League für Stoke City und in der französischen Liga für den FC Metz auf. Mark Schierenberg (52) stand für den FC Schalke 04 in der Bundesliga auf dem Platz. Verletzungsbedingt abgesagt hat dagegen der frühere Nationalspieler David Odonkor, der entscheidenden Anteil am deutschen „Sommermärchen“ bei der WM 2006 hatte. Ebenfalls viel Prominenz bringt MMA-Kämpfer Christian Eckerlin mit. Der gebürtige Erbacher, der eine Zeit lang für den SV Darmstadt 98 am Ball war, verlor am vergangenen Wochenende überraschend einen Kampf gegen Robert Pukac und dürfte ebenfalls viele Fans nach Hetzbach ziehen.