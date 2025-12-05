Bundesliga-Klubs gründen eigenen Ligaverband – Bruch mit dem DFB

Ein Paukenschlag im deutschen Frauenfußball: Die 14 Bundesligisten stehen vor der Gründung des neuen Ligaverband FBL e.V. ohne den DFB. Die Klubs wollen mehr Professionalität, Vermarktung und Mitbestimmung – der DFB reagiert irritiert, aber gesprächsbereit.

Die Gründungsveranstaltung am 10. Dezember findet nun nicht wie geplant auf dem DFB-Campus statt, sondern in einer Loge der Frankfurter EM-Arena. Gastgeber ist die Eintracht Frankfurt – ein symbolträchtiger Schritt, der die Entschlossenheit der Klubs unterstreicht.

Nur einen Tag nach der gefeierten EM-Vergabe 2029 ist im deutschen Frauenfußball ein Konflikt offen ausgebrochen, der seit Monaten unter der Oberfläche schwelte. Die 14 Vereine der Google Pixel Frauen-Bundesliga haben entschieden, den neuen Ligaverband FBL e.V. ohne direkte Beteiligung des Deutschen Fußball-Bundes zu gründen – und damit eine Zäsur gesetzt.

Der neu gegründete FBL e.V. wird von allen 14 Erstligaklubs getragen und versteht sich als organisatorische Plattform und Interessenvertretung der Bundesliga-Vereine. Ziel sei es, den Frauenfußball in Deutschland „moderner, professioneller und wirtschaftlich stärker“ aufzustellen.

Im Zentrum steht der Wunsch nach Eigenständigkeit, besserer Vermarktung und einer nachhaltig organisierten Liga. Die Vereine wollen Entscheidungen zur Zukunft der Bundesliga künftig selbst treffen. Die zentralen Zielsetzungen umfassen eine modernere Struktur, langfristige Planung, bessere wirtschaftliche Grundlagen und eine deutlich größere gesellschaftliche Sichtbarkeit des Frauenfußballs in Deutschland. Die Liga solle perspektivisch als professionell geführter Wettbewerb funktionieren – mit klar definierten Verantwortlichkeiten aller Beteiligten.

Dreesen und Hellmann kritisieren den DFB deutlich

Der Ton der Klubs war ungewöhnlich scharf. Bayern-Vorstandschef Jan-Christian Dreesen betonte: „Die 14 Clubs haben in einem Klima großen Vertrauens zusammengearbeitet. Uns eint der Wille, die Frauen-Bundesliga auf ein neues, tragfähiges Fundament zu stellen.“

Eintrachts Vorstandssprecher Axel Hellmann wurde noch deutlicher. Man sei „enttäuscht, dass sich bereits getroffene Verabredungen aus unserer Sicht nicht in den Vertragsmaterialien wiederfinden“. Das sei der Grund, warum der Gründungsakt nun ohne die Mitwirkung des DFB erfolge.

Wie die Süddeutsche Zeitung berichtet, waren die geplanten gemeinsamen Strukturen zuletzt festgefahren. Verträge lagen nicht unterschriftsreif vor, Forderungen beider Seiten prallten aufeinander – am Ende folgte der öffentliche Bruch.

DFB zeigt „Verwunderung“, bleibt aber gesprächsbereit

Der DFB reagierte in einer Pressemitteilung überrascht: Man habe die Äußerungen der Vereine „mit Verwunderung zur Kenntnis genommen“. Zugleich stellte der Verband klar: „Die Gründung des Ligaverbandes von den 14 Klubs ist eine Voraussetzung für das geplante Joint Venture. Eine Beteiligung des DFB am Ligaverband war nie geplant.“

DFB-Generalsekretär Holger Blask betonte, der Verband stehe „unverändert zu den getroffenen Zusagen und Investitionen“. Unterschriftsreife Verträge habe es jedoch nicht gegeben. Die Ergänzungs- und Änderungswünsche der Vereine seien verhandlungsüblich behandelt worden. Blask kündigte an: „Wir werden in den kommenden Wochen die Gespräche mit den Vereinen fortführen – konstruktiv und sachlich.“

Ein Machtkampf mit Tragweite

Der Konflikt hat das Potenzial, den Frauenfußball in Deutschland nachhaltig zu verändern. Der DFB hatte für das geplante Joint Venture Investitionen von 100 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Ob und wie diese Mittel nun fließen, ist unklar.

Zudem könnten die Klubs nun eigenständig Kapitalgeber oder Investoren einbinden, was der Liga eine neue wirtschaftliche Dynamik verschaffen würde.

Ein starkes Signal – und ein offenes Ende

Die Botschaft der Klubs ist deutlich: Sie wollen mehr Eigenverantwortung, mehr Entscheidungsfreiheit und eine schneller voranschreitende Professionalisierung. Die Frauen-Bundesliga soll nicht mehr länger ein Anhängsel des Männerbereichs sein, sondern als eigenständiger Wettbewerb wachsen.

Wie der DFB auf diese neue Lage reagiert und ob die Gespräche zu einer gemeinsamen Struktur führen, bleibt offen. Fest steht jedoch: Der deutsche Frauenfußball befindet sich an einem Wendepunkt – und die Vereine haben den ersten Schritt gemacht.

Stimmen zur Gründung des neuen Ligaverbandes:

Jan-Christian Dreesen, Vorstandsvorsitzender des FC Bayern: „Die 14 Clubs haben in einem Klima großen Vertrauens zusammengearbeitet. Uns eint der Wille, die Frauen-Bundesliga auf ein neues, tragfähiges Fundament zu stellen. In den Gesprächen mit dem DFB waren die wesentlichen Punkte zur Gründung einer gemeinsamen FBL GmbH bereits vereinbart, umso überraschender war für uns Clubs das Infragestellen der verhandelten Eckpunkte zum jetzigen Zeitpunkt – obwohl die Vereine im Vergleich ein Vielfaches in die Frauen-Bundesliga investieren werden. Um nicht weiter Zeit zu verlieren, haben wir daher einstimmig beschlossen, bereits im Dezember den Gründungsakt zum FBL e.V. als Verband der Bundesligisten zu vollziehen – ohne den DFB. Der FC Bayern ist bereit, im neuen Verbund Verantwortung zu übernehmen.“

Klaus Filbry, Vorsitzender der Geschäftsführung SV Werder Bremen: "Für Werder Bremen ist die Gründung des FBL e.V. ein wichtiger Schritt, um die strukturelle Weiterentwicklung der Frauen-Bundesliga in den Händen der Klubs zu bündeln. Die Arbeit der 14 Vereine war von großem Vertrauen geprägt, und auch die erzielten Einigungen mit dem DFB deuteten auf einen gemeinsamen Weg hin. Umso unverständlicher ist es nun, dass zuvor erzielte Einigungen mit dem DFB durch den Verband wieder infrage gestellt wurden. Die Entscheidung, den FBL e.V. ohne den DFB zu gründen, ist eine konsequente Reaktion darauf. Die Klubs schaffen eine Organisation, die Professionalität, Verlässlichkeit und Mitgestaltung garantiert. Wir als Werder Bremen wollen in einer stabilen, professionellen Struktur Verantwortung übernehmen und den Frauenfußball in Deutschland nachhaltig stärken."

Nicole Bender-Rummler, Bereichsleiterin Frauenfußball des 1. FC Köln: „Die Frauen-Bundesliga hat sich in den vergangenen Jahren enorm entwickelt. Die Potenziale sind aber noch längst nicht ausgeschöpft. Deswegen ist es notwendig, den Frauen-Bundesliga FBL e.V. zu gründen, um den Frauenfußball weiter zu professionalisieren. Die 14 Clubs arbeiten einheitlich an dieser Gründung. Der 1. FC Köln ist an diesem Prozess intensiv beteiligt und wird auch in Zukunft zur Verfügung stehen, wenn es darum geht, Verantwortung im neu gegründeten FBL e.V. zu übernehmen.“

Axel Hellmann, Vorstandssprecher der Eintracht Frankfurt Fußball AG: „Die Gründung des Frauen-Bundesliga FBL e.V. bedeutet einen weiteren großen Schritt in der Professionalisierung des Frauenfußballs, weil die 14 Klubs der Google Pixel Frauen-Bundesliga damit einstimmig ihren Willen zum Ausdruck bringen, sich gemeinschaftlich stärker zu organisieren. Gleichzeitig sind wir auf Seiten der 14 Klubs enttäuscht davon, dass sich bereits getroffene Verabredungen mit dem Deutschen Fußball-Bund aus unserer Sicht nicht in den Vertragsmaterialien wiederfinden. Aus diesem Grund erfolgt der Gründungsakt nun ohne Mitwirkung des DFB. Wie sich nun der Prozess in der Folge gestaltet und ob es in diesem zu einem Joint Venture mit dem DFB kommen wird oder die Klubs einen eigenständigen Weg gehen werden, ist zum jetzigen Zeitpunkt völlig offen.“

HSV-Vorstand Dr. Eric Huwer: „Der Frauenfußball in Deutschland ist mitten im Aufbruch. Wir brauchen Strukturen, die sein Wachstum weiter ermöglichen, nicht verhindern. Wenn der nächste Schritt von Teilen des Verbands nicht erwünscht ist, dann gehen wir ihn selbst, gemeinsam mit allen, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen.“

Johann Plenge, Geschäftsführer RB Leipzig: „Die Gründung des Frauen-Bundesliga FBL e. V. ist ein richtiger und bedeutender Schritt in der weiteren Professionalisierung des Frauenfußballs. Die Tatsache, dass die 14 Clubs hier geschlossen bereit sind, noch mehr Verantwortung zu schultern, ist ein starkes und wichtiges Signal."