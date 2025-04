– Foto: Helmut Berlehner

»Bundesliga ins Rottal holen«: Young Boys Balkan starten in Relegation Der ungeschlagene Meister der Regionalliga Süd kämpft in den nächsten Wochen um den Aufstieg in die Futsal-Bundesliga Verlinkte Inhalte Futsal RL Süd BL-Relegation Futsal Blumenstadt Young Boys Balkan

Mit einem 4:4-Remis bei Futsal Nürnberg haben die bereits als Meister feststehenden Young Boys Balkan die Saison in der Regionalliga Süd ungeschlagen abgeschlossen. Jetzt geht es darum, dieser herausragenden Leistung die Krone aufzusetzen. In vier Relegationsspielen ermittelt die Pfarrkirchener Futsal-Truppe in einer Dreiergruppe mit Blumenstadt United aus Thüringen (Meister Regionalliga Südost) und der TSG 1846 Mainz (Meister Regionalliga Südwest) einen Aufsteiger in die Bundesliga. Los geht's am Samstag mit dem Gastspiel in Erfurt.

"Was die Mannschaft diese Saison geleistet hat, ist der Wahnsinn. Als Aufsteiger ungeschlagen durch die ganze Saison zu marschieren, ist aller Ehren wert. Nochmal ein großes Dankeschön an alle, die dabei mitgeholfen haben. Jetzt geht's ins nächste Highlight Relegation zur Futsal-Bundesliga. Wir starten gleich mit zwei Auswärtsspielen und werden natürlich alles versuchen, um in der Fremde zu punkten", erklärt der sportliche Leiter Helmut Berlehner. Sa., 05.04.2025, 15:30 Uhr Blumenstadt United Blumenstadt Young Boys Balkan Young Boys Balkan 15:30 live PUSH Das erste Relegationsspiel steigt am kommenden Samstag in Erfurt gegen Blumenstadt United, gefolgt von einem weiteren Auswärtsspiel am 26. April bei der TSV 1846 Mainz. Im Mai stehen dann die beiden Heimspiele an: am 03. Mai (19 Uhr) gegen Blumenstadt - mit anschließender Meisterehrung durch den Süddeutschen Fußballbund - sowie am 18. Mai (15 Uhr) gegen Mainz. Spätestens dann wird sich entscheiden, ob die Young Boys Balkan den Aufstieg in die Futsal-Bundesliga schaffen.