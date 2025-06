Bundesliga in Bochum, 2. Liga in Braunschweig: Kickers holen Bonga

Die Würzburger Kickers basteln weiter eifrig an einem schlagkräftigen Kader für die anstehende Saison und haben mit Tarsis Bonga einen weiteren Spieler für die Offensive verpflichtet. Der 28-jährige Stürmer kommt von Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen an den Dallenberg.

Der 1,97 Meter große Angreifer stammt aus Neuwied und durchlief in seiner Jugend die Stationen TuS Koblenz, Bonner SC und Bayer 04 Leverkusen. Im Herrenbereich spielte Bonga unter anderem für Fortuna Düsseldorf II, den FSV Zwickau, den Chemnitzer FC und den VfL Bochum, mit dem ihm 2021 der Aufstieg in die Bundesliga gelang. Es folgten weitere Stationen bei Eintracht Braunschweig, 1860 München, dem Halleschen FC, wo er allerdings nicht überzeugen konnte. Zuletzt stürmte er in der Regionalliga West für Rot-Weiß Oberhausen. Für RWO erzielte er in der Rückrunde der vergangenen Saison neun Treffer und lieferte zwei Vorlagen in 23 Einsätzen.

"Ich freue mich auf die neue Aufgabe in Würzburg", betont Tarsis Bonga in einer Pressemitteilung. "Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren offen und klar, und ich bin bereit, mich hier neu zu beweisen."