Bundesliga für RB, 2. Liga für Nürnberg: MSV präsentiert Stürmer

Der MSV Duisburg präsentiert den nächsten Zugang! Dennis Borkowski kommt vom FC Ingolstadt an die Wedau. Der 23-jährige Offensivspieler durchlief die Jugendabteilung von RB Leipzig und debütierte für die Bullen auch in der Bundesliga. Über den 1. FC Nürnberg und Dynamo Dresden wechselte er im vergangenen Sommer fest von Leipzig zum FC Ingolstadt. Jetzt folgt der Transfer innerhalb der 3. Liga.

In der Jugend empfahl sich Borkowski mit starken Leistungen für die U-Nationalmannschaft, denn er schoss in der U17- und U19-Bundesliga in 36 Partien 31 Tore. Gegen den FC Augsburg, Werder Bremen und 1. FC Köln durfte der Angreifer sogar Bundesliga-Luft schnuppern, ehe verschiedene Leihstationen folgten. In Ingolstadt war er ähnlich wie Mittelstürmer Tim Heike, der in dieser Woche auch schon vom MSV Duisburg verpflichtet wurde, Rotationsspieler (16-mal ein- und 11-mal ausgewechselt).

"Über die Ablösemodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart", teilt Ingolstadt mit. "Dennis Borkowski ist mit einem Wechselwunsch an uns herangetreten und hat um die Freigabe aus seinem noch laufenden Vertrag gebeten. Zusammen mit ihm sind wir schließlich zu dem Entschluss gekommen, den gemeinsamen Weg bei unserem Verein nicht über diesen Sommer hinaus fortzuführen. Wir bedanken uns bei Dennis für seinen Einsatz in unseren Farben und wünschen ihm für seine sportliche wie private Zukunft alles Gute", sagt Sportdirektor Ivica Grlic, der in dieser Funktion auch in Duisburg aktiv war und als Spieler eine Vereinsikone der Meidericher war.