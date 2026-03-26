Bundesliga-Flair an der Bremer Brücke: VfL testet gegen Gladbach Osnabrück empfängt die „Fohlenelf“ zum Härtetest – Fokus liegt auf Formbestätigung und Feinschliff von red · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Markus Verwimp

Der VfL Osnabrück nutzt die Länderspielpause für einen echten Härtetest: Am Donnerstagabend gastiert mit Borussia Mönchengladbach ein Traditionsverein der Bundesliga an der Bremer Brücke. Gegen die „Fohlenelf“ wollen die Lila-Weißen ihre starke Form unter Beweis stellen – und gleichzeitig weiter an Feinheiten arbeiten.

Die Gäste vom Niederrhein zählen seit Jahren zum festen Inventar der Bundesliga. Doch die aktuelle Spielzeit verläuft alles andere als ruhig. Früh kam es zum Trainerwechsel von Gerardo Seoane hin zu Eugen Polanski, der das Team inzwischen stabilisiert hat, aber weiterhin um den Klassenerhalt kämpft. Trotz personeller Rückschläge verfügt Gladbach über viel Qualität im Kader. Vor allem Haris Tabaković sticht heraus: Mit elf Treffern ist er der zentrale Faktor im Offensivspiel. Unterstützt wird er unter anderem vom kreativen Flügelspieler Franck Honorat, der als bester Vorlagengeber der Borussia gilt.

Interessante Muster im Spielverlauf Auffällig bei den Gladbachern: Der Spielverlauf entscheidet häufig über das Ergebnis. Gerät die Borussia in Führung, ist sie kaum zu schlagen. Gerät sie hingegen in Rückstand, fehlt bislang die Konstanz, um Spiele noch zu drehen. Gerade in der Defensive offenbaren sich dabei immer wieder Schwächen – insbesondere in der ersten Halbzeit. Gleichzeitig zeigt Torhüter Moritz Nicolas mit zahlreichen Zu-Null-Spielen seine Klasse und hält sein Team regelmäßig im Spiel.