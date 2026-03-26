Bundesliga-Flair an der Bremer Brücke: VfL testet gegen Gladbach

Der VfL Osnabrück nutzt die Länderspielpause für einen echten Härtetest: Am Donnerstagabend gastiert mit Borussia Mönchengladbach ein Traditionsverein der Bundesliga an der Bremer Brücke. Gegen die „Fohlenelf“ wollen die Lila-Weißen ihre starke Form unter Beweis stellen – und gleichzeitig weiter an Feinheiten arbeiten.
Die Gäste vom Niederrhein zählen seit Jahren zum festen Inventar der Bundesliga. Doch die aktuelle Spielzeit verläuft alles andere als ruhig. Früh kam es zum Trainerwechsel von Gerardo Seoane hin zu Eugen Polanski, der das Team inzwischen stabilisiert hat, aber weiterhin um den Klassenerhalt kämpft.
Trotz personeller Rückschläge verfügt Gladbach über viel Qualität im Kader. Vor allem Haris Tabaković sticht heraus: Mit elf Treffern ist er der zentrale Faktor im Offensivspiel. Unterstützt wird er unter anderem vom kreativen Flügelspieler Franck Honorat, der als bester Vorlagengeber der Borussia gilt.
Auffällig bei den Gladbachern: Der Spielverlauf entscheidet häufig über das Ergebnis. Gerät die Borussia in Führung, ist sie kaum zu schlagen. Gerät sie hingegen in Rückstand, fehlt bislang die Konstanz, um Spiele noch zu drehen.
Gerade in der Defensive offenbaren sich dabei immer wieder Schwächen – insbesondere in der ersten Halbzeit. Gleichzeitig zeigt Torhüter Moritz Nicolas mit zahlreichen Zu-Null-Spielen seine Klasse und hält sein Team regelmäßig im Spiel.
Ganz anders die Stimmungslage beim VfL: Die Osnabrücker reisen mit viel Selbstvertrauen in den Test. Zwar setzte es zuletzt im Test gegen Hannover 96 eine Niederlage, doch die Leistung stimmte über weite Strecken.
Cheftrainer Timo Schultz zeigte sich insbesondere mit den Spielern aus der zweiten Reihe zufrieden. Genau diese Breite im Kader soll auch gegen den Bundesligisten ein Faktor sein.
Zudem können die Lila-Weißen auf ihre defensive Stabilität bauen. Mit zahlreichen Spielen ohne Gegentor gehört der VfL in dieser Disziplin zu den stärksten Teams im deutschen Profifußball.
Im Mittelpunkt steht für den VfL weniger das Ergebnis als vielmehr die Weiterentwicklung. Neue taktische Experimente sind nicht geplant – stattdessen soll das bestehende System weiter geschärft werden.
Für die Fans bietet sich dennoch ein besonderes Duell: Bundesliga-Flair, namhafte Spieler und ein attraktiver Gegner sorgen für einen stimmungsvollen Abend an der Bremer Brücke.