Bundesliga-Erfahrung für Jüchen: Manuel Riemann unterstützt Aufsteiger

Am Uhlenkrug-Stadion herrschte große Erwartung zum Start in die neue Oberliga-Saison. Der ETB SW Essen traf auf den Aufsteiger VfL Viktoria Jüchen-Garzweiler, doch auf dem Platz entwickelte sich ein eher zähes 0:0. Spannender als das Spielgeschehen war für viele Zuschauer aber vielleicht das Drumherum.

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen ETB SW Essen VfL Jüchen-Garzweiler VfL Jüchen 0 0 Abpfiff

Unter den 322 Besuchern befand sich nämlich auch prominenter Besuch. Neben Nationalspielerin Selina Cerci war auch der langjährige Bundesliga-Torhüter Manuel Riemann anwesend, der fast ein Jahrzehnt das Trikot des VfL Bochum getragen hatte und zuletzt für den SC Paderborn aktiv war. Der aktuell vereinslose 36-Jährige zeigte sich auffallend nah am Team der Gäste. Schon beim Aufwärmen suchte er den Austausch mit Spielern und während der Partie gab er von der Tribüne aus immer wieder Hinweise, insbesondere an Torwart Björn Nowicki.

Bei Jüchen-Garzweiler bringt der erfahrene Keeper derzeit sein Wissen ein, begleitet Trainingseinheiten und unterstützt die Mannschaft während seiner Reha-Phase nach einer Handoperation. Er nimmt somit eine Art beratende Funktion ein, die vom Verein gerne angenommen wird, da er mit seiner jahrelangen Bundesliga-Erfahrung wertvolle Impulse geben kann. Für die ungewöhnliche Verbindung zwischen Ex-Bundesliga-Keeper Manuel Riemann und dem Oberliga-Aufsteiger Viktoria Jüchen-Garzweiler lieferte Trainer Daniel Klinger gegenüber RS die Erklärung: „Die kommt über unseren Torwarttrainer. Die Frauen kennen sich und er unterstützt uns ein bisschen im Training, gibt uns Input."