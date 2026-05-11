Bundesliga-Erfahrung für den Jahn: Das ist der erste Neuzugang Ex-Schalker Nassim Boujellab wechselt vom TSV Havelse in die Domstadt von Florian Würthele · Heute, 10:20 Uhr · 0 Leser

Streift sich künftig das Trikot des SSV Jahn Regensburg über: Nassim Boujellab. – Foto: Gschlößl/SSV Jahn

Die Planungen für die kommende Drittliga-Saison laufen beim SSV Jahn seit längerer Zeit auf Hochtouren. Die Verantwortlichen arbeiten weiter fleißig am Kader. Mit Nassim Boujellab kann nun der erste externe Neuzugang präsentiert werden. Der 26-jährige offensive Mittelfeldspieler kommt vom Drittliga-Absteiger TSV Havelse und bringt Bundesliga-Erfahrung aus seiner Zeit bei Schalke 04 mit. Beim Jahn unterschrieb der dreimalige marokkanische Nationalspieler einen Zweijahresvertrag bis 2028.

Regensburgs Sportdirektor Alexander Schmalhofer sagt in einer entsprechenden Pressemitteilung zur Verpflichtung: „Mit Nassim gewinnen wir einen spielintelligenten, kreativen und technisch versierten offensiven Mittelfeldspieler, der zudem auch fleißig gegen den Ball arbeitet. Er hat in seiner Karriere bereits wertvolle Erfahrungen gesammelt und besonders in dieser Saison mit starken Leistungen auf sich aufmerksam gemacht. Umso mehr freut es uns, dass wir Nassim für uns gewinnen konnten und er seine Qualitäten künftig bei uns in Regensburg einbringen wird.“



Nassim Boujellab bringt Erfahrung aus der Bundesliga (30 Spiele) und dem internationalen Geschäft mit zum SSV Jahn. Seine Wurzeln hat der gebürtige Hagener beim ASSV Letmathe, ehe er in der Talentschmiede des FC Schalke 04 zum Profi reifte. Dort bewies er sich in 30 Erstliga-Partien. Über Stationen beim FC Ingolstadt und dem finnischen Rekordmeister HJK Helsinki – mit dem er 2022 den Titel holte und in der Europa League auflief – führte sein Weg 2023/24 zu Arminia Bielefeld, wo er eine erfolgreiche Zeit mit dem Aufstieg in die 2. Bundesliga und dem Einzug ins DFB-Pokalfinale krönte. Zuletzt lief der dreimalige marokkanische Nationalspieler für den TSV Havelse auf. Auch wenn er den Abstieg seiner Mannschaft letztlich nicht verhindern konnte, wusste der Mittelfeldakteur dort mit einer starken persönlichen Bilanz von sieben Treffern und fünf Vorlagen in 31 Einsätzen auf sich aufmerksam zu machen.





Nun brennt er darauf, seine Erfahrung und Leistungsbereitschaft im Trikot des SSV Jahn auf den Platz zu bringen: „Ich freue mich sehr, hier in Regensburg unterschrieben zu haben und freue mich sehr auf die neue Saison. Ich möchte mich in die Mannschaft einbringen und ihr mit meinen Qualitäten und Erfahrungen weiterhelfen. Persönlich will ich mein volles Potenzial ausschöpfen und die nächsten Schritte gehen“, sagt Nassim Boujellab zu seinem Wechsel nach Regensburg.