Bundesliga-Erfahrung für den Drittligisten VfB Stuttgart II

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Die U21 des VfB Stuttgart hat den ersten Neuzugang für die kommende Saison in der 3. Liga. Von Borussia Mönchengladbach wechselt Veit Stange ablösefrei zum VfB. Der 22-Jährige ist im defensiven Mittelfeld zuhause und besticht bei einer Körpergröße von 1,88 Meter vor allem durch seine Zweikampfstärke.

Mit 14 Jahren wechselte Veit Stange von seinem Jugendverein Hansa Rostock zu Hertha BSC und durchlief die Nachwuchsteams der „Alten Dame“ bis zur zweiten Mannschaft. Für die Hertha absolvierte der Mittelefeldspieler 26 Begegnungen in der Regionalliga Nordost und feierte er am 30. April 2023 sein Bundesliga-Debüt im Auswärtsspiel bei Bayern München. Zur Saison 2024/2025 wechselte der gebürtige Rostocker zu Borussia Mönchengladbach und lief 64 Mal für die Fohlen in der Regionalliga West auf, dabei gelangen ihm ein Tor und zwei Assists.

Stephan Hildebrandt, Direktor des Nachwuchsleistungszentrums, sagt: „Mit Veit gewinnen wir einen technisch hervorragend ausgebildeten, variabel einsetzbaren und extrem zuverlässigen Spieler, der bei seinen vorherigen Stationen wertvolle Wettkampfpraxis im Seniorenbereich in der Regionalliga sammeln konnte. Er verfügt über eine starke Präsenz im Zentrum, hohe Laufbereitschaft und eine professionelle Einstellung. All das führt zu unserer Überzeugung, dass Veit hervorragend zum VfB, zu unserer Mannschaft und unserer Spielidee passt.“ __________________________________________________________________________________________________

