Bundesliga-Debüt für Brandenburger Schiedsrichterin Normalerweise assistiert Schiedsrichterin Jennifer Mangold in der Männer-Brandenburgliga oder pfeift in der Frauen-Regionalliga. Nun hat sie ihr Bundesliga-Debüt als Assistentin gegeben. Wie war das Erlebnis?

Am vergangenen Wochenende stand Jennifer Mangold im Spitzenspiel der Brandenburgliga zwischen Grün-Weiß Ahrensfelde und Germania Schöneiche an der Seitenlinie. Ihr ganz persönliches Highlight der aktuellen Spielzeit erlebte die Schiedsrichterin des SV Motor Cottbus-Saspow aber schon am Sonntag zuvor.

Beim Spiel zwischen dem 1. FC Köln und Werder Bremen debütierte die junge Schiedsrichterassistentin, die unter anderem auch bei den Herren in der Brandenburgliga assistiert, am 23. Oktober auf Bundesliga-Niveau. Sie erzählt von ihrem Erlebnis und verrät, was in der Frauen-Bundesliga die größten Unterschiede zur Brandenburgliga der Männer sind.