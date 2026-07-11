Bundesliga-Cup: VfB, Freiburg, Frankfurt, Schalke im Halbfinale

– Foto: Timo Babic/Veranstalter

Zwei intensive Tage voller Leidenschaft und sportlicher Härte liegen hinter den acht U19-Nachwuchsmannschaften beim Sparkassen Bundesliga Cup in Schwäbisch Hall. Nach den absolvierten Gruppenspielen mit einer Spielzeit von jeweils 60 Minuten am gestrigen Freitag und am heutigen Samstag stehen nun die Paarungen für die Final- und Platzierungsspiele fest. Am morgigen Sonntag entscheidet sich in den Begegnungen mit einer verlängerten Spielzeit von 90 Minuten, welches Team den Turniersieg erringt.

Das hochkarätig besetzte Turnier der A-Jugend begann mit spielerischer Intensität und großem Einsatz. Der VfB Stuttgart feierte im Eröffnungsspiel einen 3:1-Erfolg gegen den Gastgeber, die Sportfreunde Schwäbisch Hall. In der parallelen Gruppe setzte sich Eintracht Frankfurt mit 3:1 gegen den FC Bayern München durch. Ein enges Duell lieferten sich der FC Schalke 04 und die TSG 1899 Hoffenheim, die sich mit einem 1:1-Unentschieden trennten. Zudem behielt der SC Freiburg mit einem knappen 2:1 gegen Hertha BSC die Oberhand.

Die Entscheidung am kräftezehrenden Samstag

Der heutige Samstag verlangte den jungen Akteuren bei insgesamt acht Vorrundenpartien physisch wie mental alles ab. Die TSG 1899 Hoffenheim startete mit einem deutlichen 4:0-Sieg gegen die Sportfreunde Schwäbisch Hall. Danach trennten sich Eintracht Frankfurt und der SC Freiburg mit einem 1:1-Unentschieden. Auch die Partie zwischen dem VfB Stuttgart und dem FC Schalke 04 endete 1:1.

Der FC Bayern München verbuchte einen knappen 2:1-Erfolg gegen Hertha BSC, ehe der VfB Stuttgart die TSG 1899 Hoffenheim mit 1:0 niederkämpfte. Die Begegnung des FC Bayern München gegen den SC Freiburg endete wiederum 1:1. Schließlich bezwang der FC Schalke 04 die Sportfreunde Schwäbisch Hall mit 1:0, und Eintracht Frankfurt schloss die Vorrunde mit einem 1:0-Sieg gegen Hertha BSC ab.

Die statistische Bilanz der beiden Gruppen

In der Gruppe 1 erarbeitete sich der VfB Stuttgart durch seine Leistungen insgesamt 7 Punkte und ein Torverhältnis von 5:2. Der FC Schalke 04 sammelte 5 Punkte bei 3:2 Toren, während die TSG 1899 Hoffenheim die Gruppenphase mit 4 Punkten und 5:2 Toren abschloss. Die Sportfreunde Schwäbisch Hall blieben punktlos mit 1:8 Toren.

In der Gruppe 2 überzeugte Eintracht Frankfurt mit 7 Punkten und 5:2 Toren. Der SC Freiburg erreichte 5 Punkte und 4:3 Tore, gefolgt vom FC Bayern München mit 4 Punkten und 4:5 Toren. Hertha BSC beendete die Vorrunde ohne Punktgewinn bei 2:5 Toren.

Der bevorstehende Finalsonntag im Blick

Am morgigen Sonntag, den 12. Juli 2026, steuert der Sparkassen Bundesliga Cup auf seinen emotionalen Höhepunkt zu. Das Programm im Kampf um die Platzierungen beginnt um 9:30 Uhr mit dem Spiel um Platz 7 zwischen den Sportfreunden Schwäbisch Hall und Hertha BSC. Im ersten Halbfinale stehen sich um 10:45 Uhr der VfB Stuttgart und der SC Freiburg gegenüber, gefolgt vom zweiten Halbfinale zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Schalke 04 um 11:45 Uhr.

Das Spiel um Platz 5 bestreiten die TSG 1899 Hoffenheim und der FC Bayern München um 12:45 Uhr. Um 14 Uhr treffen die beiden Verlierer der Halbfinals im Spiel um Platz 3 aufeinander. Das große Finale zwischen den beiden Siegern der Halbfinalpartien wird schließlich um 15 Uhr angepfiffen.