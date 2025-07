Bundesliga-Charme in Reichelsheim: Darmstadt trifft auf Aschaffenburg

Reichelsheim. Am Mittwoch, dem 2. Juli, richtet der KSV Reichelsheim ein Spiel der ganz besonderen Art aus. Um 18:30 Uhr treffen auf dem Sportplatz „An der Ruh“ der SV Darmstadt 98, aktuell Zweitligist, und Viktoria Aschaffenburg, derzeit in der Regionalliga Bayern aktiv, im Testspiel aufeinander.

Neben der Organisation und Aufbau von Verkaufsständen, Pavillons und Zelten, war ein zentraler Punkt der Vorbereitung die Pflege des Spielfelds. „Wir haben einen exzellenten Platzwart, der jederzeit dafür sorgt, dass der Platz in Schuss bleibt“, erklärt Leist stolz. Besonders wichtig war es, den Rasen vor dem Event in optimalen Zustand zu bringen. „Dank der Sperrung des Platzes nach der Runde und der hervorragenden Arbeit unseres Platzwarts sind wir da bestens aufgestellt“, fügt Leist hinzu.

Die Zusammenarbeit mit den beiden Teams, vor allem mit den Lilien, war ebenfalls unkompliziert. „Darmstadt 98 hatte einige Anforderungen an den Zustand und die Bewässerung des Rasens, aber wir konnten diese problemlos umsetzen“, erklärt er.

Eine starke Kooperation: Der KSV und Darmstadt 98

Leist freue sich besonders, dass die Darmstädter bei ihnen auftreten, da der KSV Reichelsheim und der SV Darmstadt 98 im Jugendfußball zusammenarbeiten. Insbesondere im Bereich der Jugendförderung gibt es eine Kooperation, die sich in gemeinsamen Fußballcamps und der Unterstützung junger Talente zeigt. Zudem helfen die Lilien bei der Trainerausbildung und der Förderung des Nachwuchses. „Es ist großartig, dass sich die Profis die Zeit nehmen, uns zu unterstützen und den jungen Spielern aus der Region die Möglichkeit zu geben, sie direkt zu erleben“, sagt Leist.

Für das Rahmenprogramm des Events wird in der Halbzeitpause eine besondere Ehrung stattfinden. Mehrere Jugendmannschaften, die in diesem Jahr durch herausragende Leistungen oder Titelgewinne auffielen, werden geehrt. Auch einige Kinder aus diesen Teams werden als Einlaufkinder fungieren und die Profimannschaften begleiten. „Für die jungen Spieler ist es eine besondere Gelegenheit, ihre Idole aus der Nähe zu erleben“, sagt der Abteilungsleiter. Diese Ehrungen und die Möglichkeit, mit den Profis auf dem Spielfeld zu stehen, seien für die Kinder aus der Region eine besondere Erfahrung.

Spieler und Fans auf Augenhöhe

Um den Andrang an der Auswechselbank zu regeln, wurde ursprünglich überlegt, die Laufbahn, die den Platz umkreist abzusperren: „Die 98er waren jedoch sehr offen, und so haben wir jetzt nur den Bereich um die Bank abgesperrt, was den Fans und den Kindern die Möglichkeit gibt, wie bereits in Traisa schon während des Spiels mit dem ein oder anderen interagieren zu können“, erklärt Leist.

Bezüglich der erwarteten Zuschauerzahlen äußert sich der Abteilungsleiter vorsichtig optimistisch. „Ich wäre schon mit 1.000 Zuschauern sehr zufrieden“, sagt er. Die Sicherheitsfirma, die für das Event hinzugebucht wurde und die zahlreichen Ordner des Vereins mit eigenem Personal unterstützen, schätzt, dass bis zu 2.000 Zuschauer zu einem Spiel mit Mannschaften dieser Klasse kommen könnten. Leist verwies jedoch auf ein ähnliches Event in Traisa, bei dem etwa 600 bis 800 Zuschauer anwesend waren, und hofft, dass der Zuspruch auch in Reichelsheim entsprechend groß sein wird.

Tickets für das Testspiel gibt es vor Ort am Sportplatz „An der Ruh“. Um die Schlangen und den Andrang möglichst überschaubar zu gestalten, empfiehlt Leist, bereits etwas früher anzureisen. Für Verpflegung sei vor Ort ausreichend gesorgt.