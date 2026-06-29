Bundesliga bis Oberliga: Das sind die NOFV-Schiedsrichter 2026/2027

Der Nordostdeutscher Fußballverband (NOFV) hat die Einstufung der Schiedsrichter und Beobachter für die Saison 2026/2027 veröffentlicht.
1. Bundesliga (5)
1. Burda Dr. Max BFV Aufsteiger
2. Dankert Bastian MVP
3. Hempel Richard SFV Aufsteiger
4. Siebert Daniel BFV FIFA
5. Zwayer Felix BFV FIFA
2. Bundesliga (2)
1. Lechner Florian MVP
2. Weisbach Eric-Dominic FSA
3. Liga (4)
1. Kluge Max SFV Aufsteiger
2. Näther Michael SFV
3. Rose Niclas MVP
4. Wildfeuer Franziska SFV Aufsteiger
Regionalliga (30)
1. Bartsch John SFV Aufsteiger
2. Beblik Christoph BFV
3. Dallmann Christoph MVP
4. Drößler Johannes TFV
5. Drößler Paul TFV
6. Gaunitz Christopher SFV
7. Gerstenberg Tim FLB
8. Hanft Julius BFV Aufsteiger
9. Jacob Philipp SFV
10. Kaltwaßer Kai BFV
11. Klemm Jens SFV
12. Kluge Patrick FSA
13. Lämmchen Matthias TFV
14. Lämpel Oskar SFV Aufsteiger
15. Lukawski Florian FLB
16. Markhoff Florian MVP
17. Müke Sirko MVP
18. Müller Henry FLB
19. Ostrin Eugen TFV
20. Pilz Lukas FSA
21. Rauschenberg Chris TFV
22. Riedel Luis SFV
23. Riemer Marcel FLB
24. Schipke Johannes FSA
25. Schwermer Miriam FSA
26. Strebinger Benjamin TFV
27. Strübing Florian MVP
28. Tennes Marvin MVP
29. Wartmann Marko TFV
30. Wien Pascal BFV
A-Junioren-Nachwuchsliga (9)
1. Chahrour Ahmad BFV
2. de Parade Cedric SFV Aufsteiger
3. Goroncy Max FSA
4. Haubenschild Tim SFV
5. Paul Luis FSA Aufsteiger
6. Schmidt Maurice FLB Aufsteiger
7. Schröter Nils TFV
8. Smakman Willem MVP Aufsteiger
9. Vogt Jan TFV Aufsteiger
B-Junioren-Nachwuchsliga (9)
1. Bartlau Clemens FSA
2. Berg Baldur FLB Aufsteiger
3. Brand Roman FLB Aufsteiger
4. Bregulla Eric FSA Aufsteiger
5. Bunse Peter BFV Aufsteiger
6. Gaudes Louis TFV
7. Meinhardt Alexander BFV Aufsteiger
8. Riebau Samuel MVP Aufsteiger
9. Wagner Til SFV Aufsteiger
DFB-SR Futsal (8)
1. Bürger-Schönemann Philip TFV
2. Gundler Christian SFV
3. Koch Svenja TFV
4. Roland Jens SFV
5. Sava Fatih BFV
6. Scheibel Maximilian FSA
7. Starost Tobias FLB
8. Wolfger René BFV
DFB-SR Beachsoccer (5)
1. Jakob Julika TFV FIFA
2. Reise Steffen TFV
3. Schott Leroy TFV FIFA
4. Unterbeck Annett BFV FIFA
5. Winkler Eric SFV
Oberliga (56)
1. Albert Lars SFV
2. Arnold Benjamin SFV
3. Bartnitzki Daniel TFV
4. Baudis Paul TFV
5. Behm Tobias FLB
6. Bernowitz Michael MVP
7. Bräuer Paul TFV
8. Brenmoehl Lennard Jasper MVP
9. Chahrour Ahmad BFV
10. de Parade Cedric SFV
11. Dietz Leander BFV
12. Donner Ole MVP
13. Ebert Jonas SFV Aufsteiger
14. Eichenberg Lukas MVP
15. Gmeiner Gabriel SFV Aufsteiger
16. Göldner Max FLB
17. Goroncy Max FSA
18. Greif Steven TFV
19. Grzelka Tobias MVP Aufsteiger
20. Haubenschild Tim SFV
21. Jessen Rasmus BFV
22. Kehl Louis SFV Aufsteiger
23. Köhler Nicholas SFV
24. Kohnert Tim FSA
25. Koslowski Lasse BFV
26. Lehmann Albert FSA
27. Leihkauf Lucas SFV
28. Lossius Oliver TFV
29. Lupp Stefan FLB
30. Marx Jonas FLB
31. Metz Leon TFV
32. Meusel Reinhard TFV
33. Paul Luis FSA Aufsteiger
34. Petzak David Isaias BFV
35. Poser Jason TFV
36. Rohde Rene MVP
37. Rösler Tom BFV Aufsteiger
38. Sather Alexander SFV
39. Schmidt Maurice FLB Aufsteiger
40. Schröter Nils TFV
41. Schwarz Johann BFV
42. Seib Oliver SFV
43. Seidel Jan FLB
44. Seidl Benjamin SFV
45. Smakmann Willem MVP
46. Stolz Andy FLB
47. Unger Marcel TFV
48. Ventzke Hannes MVP
49. Vogt Jan TFV Aufsteiger
50. Wehner Romano SFV
51. Weigelt Christine SFV
52. Werner Laurenz FSA
53. Wessel Robert BFV
54. Winter Anton BFV Aufsteiger
55. Wolf Jette BFV
56. Wundram Carl SFV
NOFV-SR Futsal (15)
1. Coeli Brian-Daryl BFV
2. Dahms Marcel TFV
3. Fiebig Christopher SFV
4. Görmer Sebastian FSA
5. Götze Konrad TFV
6. Indlekofer Lennard BFV
7. Läser Daniel FLB
8. Ohrdorf Benedict FSA
9. Polzenhagen Jens FLB
10. Rahn Bueno Felipe-Jordi BFV
11. Soppa Maximilian FSA
12. Schaarschmidt Marius TFV
13. Schubert Philipp SFV
14. Wadewitz Martin SFV
15. Wilke Hannes FLB
Schiedsrichterassistenten Bundesliga (8)
1. Greif Steven TFV Aufsteiger
2. Koslowski Lasse BFV FIFA
3. Lupp Stefan FLB
4. Rohde René MVP
5. Sather Alexander SFV
6. Seidel Jan FLB FIFA
7. Unger Marcel TFV
8. Wessel Robert BFV
SRA 2. Bundesliga (5)
1. Bartnitzki Daniel TFV Spezialist
2. Kohnert Tim FSA Spezialist
3. Lossius Oliver TFV Spezialist
4. Näther Michael SFV
5. Ventzke Hannes MVP Spezialist
SRA 3. Liga (6)
1. Drößler Johannes TFV
2. Drößler Paul TFV Aufsteiger
3. Tennes Marvin MVP Aufsteiger
4. Pilz Lukas FSA
5. Riedel Luis SFV
6. Strebinger Benjamin TFV
SRA Junioren-Nachwuchsligen (36)
1. Barthelemy Levi BFV Aufsteiger
2. Bayer Florian BFV
3. Bernhardt Franz SFV Aufsteiger
4. Böhme Nils FLB
5. Brandt Jan Erik MVP
6. Breuninger Leon TFV
7. Deiters Jakob TFV
8. Eisfeld Max FSA Aufsteiger
9. Grünwald Felix FSA Aufsteiger
10. Haase Will SFV Aufsteiger
11. Hanekamp Luke-Bastian TFV
12. Harth Jason BFV Aufsteiger
13. Kasper Linus SFV Aufsteiger
14. Knobloch Robin FSA Aufsteiger
15. Krauße Emilio Pepe FSA
16. Krompaß Karl SFV Aufsteiger
17. Kunert Kilian FSA
18. Lubomierski Fabian FLB
19. Maaß Louis FLB
20. Martin Lennox Kjell MVP Aufsteiger
21. Meintzen Lennert FLB Aufsteiger
22. Müller Domenick MVP Aufsteiger
23. Pak Andreas FSA Aufsteiger
24. Pflanz Kevin FLB
25. Philipsen Jan-Thore TFV
26. Pilz Nils FSA Aufsteiger
27. Radatz Hermann TFV
28. Richter Luis BFV Aufsteiger
29. Schmidt Henry FSA Aufsteiger
30. Scholz Gabriel SFV
31. Schumacher Lars-Ole MVP
32. Steinbach Luca-Pascal SFV Aufsteiger
33. Ulbricht Finn BFV
34. Unterreiter Sören BFV Aufsteiger
35. Voigt Anton FLB Aufsteiger
36. Weber Luca TFV Aufsteiger
SR Frauen-Bundesliga (2)
1. Schwermer Miriam FSA
2. Wildfeuer Franziska SFV FIFA
2. Frauen-Bundesliga (4)
1. Kretschmar Lea SFV
2. Olivie Sophie Fabienne BFV
3. Panetta Monique TFV
4. Wolf Jette BFV Aufsteiger
Frauen-Regionalliga (34)
1. Abeßer Lara TFV
2. Bail Anastasja BFV Aufsteiger
3. Barsch Lydia SFV
4. Deunert Alexa FSA
5. Dietrich Hanna TFV
6. Duderstadt Savina SFV
7. Freimuth Louisa SFV Aufsteiger
8. Frischmuth Sabrina BFV
9. Gottschalk Marie SFV Aufsteiger
10. Harder Ruby BFV Aufsteiger
11. Huth Lisa Marie SFV
12. Jakob Simone SFV
13. Kahl Jasmin TFV Aufsteiger
14. Koch Franziska BFV
15. Köhler Daria SFV
16. Kollmann Paula SFV
17. Krech Luca-Sophie TFV
18. Kriegk Anna-Lena SFV
19. Kruse Katharina FLB
20. Kunze Leni Alexandra FLB
21. Lübke Mia FSA Aufsteiger
22. Lünser Jacqueline FLB
23. Malina Liesa SFV
24. Merkelbach Celina FSA
25. Päßler Julia SFV Aufsteiger
26. Patzwall Laura MVP
27. Reinsch Mathilda MVP
28. Schneider Thekla SFV Aufsteiger
29. Seemann Esther Christin FLB Aufsteiger
30. Stankovski Aylin BFV Aufsteiger
31. Steingräber Jennifer SFV
32. Wallstein Maja FLB
33. Zerrenner Saphira FLB Aufsteiger
34. Ziemann Lilly FLB
Juniorinnen-Perspektivteam (3)
1. Dietrich Hanna TFV
2. Kunze Leni Alexandra FLB
3. Köhler Daria SFV Neu
Schiedsrichterassistentinnen Frauen-Bundesliga (3)
1. Jakob Simone SFV
2. Kruse Katharina FLB
3. Steingräber Jennifer SFV
SRA 2. Frauen-Bundesliga (4)
1. Duderstadt Savina SFV
2. Koch Franziska BFV
3. Krech Luca-Sophie TFV
4. Malina Liesa SFV
Schiedsrichterbeobachter Bundesliga und 2. Bundesliga (2)
1. Blumenstein Olaf BFV
2. Fröhlich Lutz Michael BFV
BEO 3. Liga (4)
1. Koop Torsten MVP
2. Penßler-Beyer Udo TFV
3. Sather Harald SFV
4. Scheibel Markus FSA
BEO DFB-Futsal-Liga (3)
1. Eichler Swen TFV
2. Pawlowski Jacob BFV
3. Weber Stefan TFV
BEO DFB-Beachsoccer (1)
1. Leonhardt Matthias SFV
BEO Regionalliga, Junioren-Nachwuchsligen (22)
1. Becker Andreas MVP
2. Biermann Uwe FSA RL
3. Bley Helmut SFV
4. Böhm Ralf BFV
5. Brandt-Chollé Bodo BFV
6. Endmann Thomas SFV
7. Hoffmann Sandy TFV
8. Kahl Michael TFV
9. Karnatz Stefan MVP
10. Kunick Anja SFV RL
11. Lange Thorsten BFV
12. Lehmann Detlef SFV
13. Mattig Oliver FLB
14. Molzahn Alexander BFV
15. Neumann Andreas MVP
16. Pleßke Burkhard TFV
17. Rothe Heinz FLB RL
18. Schweinefuß Sven FSA RL
19. Seeger Jens TFV
20. Vierock Philipp BFV Aufsteiger
21. Waegert Denis BFV
22. Wilske Michael TFV
BEO Frauen-Bundesligen (6)
1. Hoffmann Sandy TFV
2. Kunick Anja SFV
3. Lange Elke FLB
4. Kahl Michael TFV
5. Endmann Thomas SFV
6. Mattig Oliver FLB
BEO Oberliga (15)
1. Allwardt Christian MVP
2. Burghardt Felix FLB
3. Dahlhaus David BFV Aufsteiger
4. Fiebig Christopher SFV
5. Janke Angela FLB
6. Kein Peter FSA
7. Kos Peter FSA
8. Krause Karsten TFV
9. Lehmann Jochen BFV
10. Liebich Nico FLB
11. Nitsche Matthias FSA
12. Prager Stefan TFV
13. Scheller Jan MVP
14. Schmidt Marko FLB
15. Seidel Philipp SFV
BEO Frauen-Regionalliga (11)
1. Böhm Josefin FSA
2. Bringmann Max SFV
3. Hofmann Patrick TFV
4. Illing Daniela SFV
5. Kisting Ralf BFV
6. Mollitor Jörg BFV
7. Mörschke Christian SFV
8. Scheibel Silke FSA
9. Schwander Elfi FSA
10. Taugerbeck Lukas SFV
11. Unterbeck Annett BFV
BEO Futsal/Beachsoccer (8)
1. Fürschke Andreas SFV
2. Jahn Enrico SFV
3. Jeske Mario FSA
4. Kurke Jörg BFV
5. Reinhardt Robert FLB
6. Scheibel Silke FSA
7. Scheibel Markus FSA
8. Stenzel Klaus-Dieter FLB