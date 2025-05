Bundesliga-Absteiger plant für die neue Saison

Ihr Bundesliga-Debüt feierte Thalia am 8. März 2025 im Heimspiel gegen den SC Freiburg. In ihren bisherigen drei Einsätzen zeigte sie bereits ihr spielerisches Potenzial und ihre Dynamik im Offensivspiel.

Der 1. FFC Turbine Potsdam freut sich, die Vertragsverlängerung mit Thalia Dias De Souza bekannt geben zu können. Die brasilianische Offensivspielerin kam in der Winterpause der Saison 2024/25 zu unserem Team und bleibt uns auch in der kommenden Spielzeit erhalten.

Leider zog sich Thalia im Training einen Kreuzbandriss im linken Knie zu. Die anstehende Operation ist bereits geplant – im Anschluss wird sie sich mit voller Energie in die Reha begeben, um so schnell wie möglich wieder auf dem Platz stehen zu können.

„Ich freue mich sehr, auch in der kommenden Saison ein Teil von Turbine zu sein. Die Unterstützung des Vereins bedeutet mir unglaublich viel und ich werde alles daran setzen, so schnell wie möglich wieder auf dem Platz zu stehen“, sagt Thalia Dias De Souza.

„Thalia hat sich nach einer kurzen Eingewöhnungszeit sehr gut entwickelt und passt als junge, ehrgeizige Spielerin mit Top-Mentalität in unsere Philosophie. Leider wurde durch ihre Verletzung die positive Entwicklung ausgebremst, aber wir kennen ihr Potential und ihre Stärken. Wir werden Thalia mit unserer medizinischen Abteilung bestmöglich unterstützen, damit sie schnell wieder auf dem Platz stehen kann“, sagt Stephan Schmidt, Geschäftsführer des 1. FFC Turbine Potsdam.



+++



Der 1. FFC Turbine Potsdam kann eine weitere erfreuliche Personalentscheidung vermelden: Unsere Schweizer Torhüterin Silia Plöchinger hat ihren Vertrag verlängert und wird auch in der kommenden Saison das Trikot der Turbinen tragen.

Plöchinger wechselte in der Winterpause der Saison 2024/25 nach Potsdam und feierte ihr Bundesliga-Debüt am 29. März 2025 beim Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim. In insgesamt fünf Einsätzen zwischen den Pfosten konnte sie ihr Können unter Beweis stellen und zeigte dabei starke Leistungen.

Wir freuen uns sehr, dass Plöchinger ihren Weg bei uns fortsetzt und weiterhin Teil unseres Teams bleibt. Auf eine erfolgreiche gemeinsame Zukunft!

„Ich freue mich, auch in der kommenden Saison ein Teil der Turbine-Familie zu sein. Gemeinsam mit dem Team werde ich alles geben, um den Wiederaufstieg in die Bundesliga zu erreichen“, sagt Silia Plöchinger.

„Silia konnte in den vergangenen Monaten bereits ihre Qualitäten beweisen und zeigen, dass sie für unser Team ein starker Rückhalt ist. Wir freuen uns, dass sie auch in der kommenden Saison für uns auflaufen wird.“

Stephan Schmidt, Geschäftsführer des 1. FFC Turbine Potsdam