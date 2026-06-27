Bundesliga-Absteiger FC St. Pauli testet gegen Altona 93

Der Altonaer FC 93 hat für den Start in die Vorbereitung ein echtes Testspiel-Highlight angekündigt. Am 30. Juni 2026 empfängt der AFC den FC St. Pauli an der Adolf-Jäger-Kampfbahn. Anstoß ist um 18 Uhr. Damit trifft der Absteiger aus der Regionalliga Nord auf den Bundesliga-Absteiger, der nach dem Sturz aus der Bundesliga vor einer neuen Saison in der 2. Bundesliga steht.
In den Vereinsmedien ordnet Altona das Duell entsprechend ein. „Für beide Vereine beginnt eine spannende neue Phase. Mit neuen Trainerteams, neuen Spielern und frischen Ideen gilt es, die Weichen für die kommende Saison zu stellen und gemeinsam neue Herausforderungen anzunehmen“, heißt es in der Mitteilung des AFC.
Der sportliche Reiz liegt auf der Hand. St. Pauli kommt als prominenter Nachbar, Altona als Traditionsverein, der nach dem Abstieg wieder angreifen will. Beide Klubs verbindet zudem mehr als nur die räumliche Nähe. Der AFC spricht von „zwei Vereinen mit großer Geschichte, tief verwurzelter Tradition und einer langjährigen freundschaftlichen Verbundenheit“.
Das Testspiel fällt in eine Zeit, in der international die Fußball-Weltmeisterschaft läuft. Altona nutzt diesen Umstand bewusst als Kontrast und bietet allen, die das Turnier „aus den unterschiedlichsten Gründen“ nicht verfolgen, ein Fußballspiel direkt vor der Haustür.
Tickets sind bereits online erhältlich. Erwachsene zahlen acht Euro, ermäßigte Karten kosten sechs Euro. Kinder bis zwölf Jahre haben freien Eintritt. Im Stadion gilt freie Platzwahl.
Für den AFC ist das Spiel mehr als ein gewöhnlicher Test. Es ist ein früher Gradmesser, ein stimmungsvoller Auftakt in die Vorbereitung und zugleich ein Hamburger Nachbarschaftsduell, das trotz Freundschaftsspiel genügend sportliche Geschichte mitbringt.
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