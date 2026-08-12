Bundeskartellamt stärkt 50+1-Regel – DFL muss nachbessern

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Das Bundeskartellamt sieht derzeit keinen Anlass, die 50+1-Regel im deutschen Profifußball abzuschaffen. Gleichzeitig fordert die Behörde von der DFL Änderungen bei der Anwendung und beim Schutz bestehender Ausnahmen.

Grundsätzlich sieht die Behörde aktuell keinen Anlass, gegen die Anwendung der 50+1-Regel vorzugehen. Eine Abschaffung würde nach Einschätzung des Bundeskartellamts dazu führen, dass die bestehenden Mitwirkungsmöglichkeiten der Vereine wegfallen und die Klubs der Bundesliga und 2. Bundesliga vollständig für Investoren geöffnet würden. Ein öffentliches Interesse an einem solchen Schritt sieht die Behörde nicht.

Eine Abschaffung der 50+1-Regel kommt für das Bundeskartellamt derzeit nicht infrage. Das geht aus einer Stellungnahme der Behörde hervor, die die Regel sowie deren bisherige Anwendungspraxis überprüft hat. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hatte das Bundeskartellamt um eine Einschätzung gebeten.

Ganz ohne Kritik kommt die DFL allerdings nicht davon. Das Bundeskartellamt sieht insbesondere bei der geplanten Neuregelung des Bestandsschutzes für die bisherigen Förderklubs Nachbesserungsbedarf.

Die 50+1-Regel schreibt vor, dass der Stammverein bei einer ausgegliederten Kapitalgesellschaft mindestens 50 Prozent plus eine Stimme der Stimmrechte behalten muss. Für Bayer Leverkusen und den VfL Wolfsburg bestehen Sonderregelungen. Auch RB Leipzig und Hannover 96 gelten in der Diskussion um die 50+1-Regel als besondere Fälle.

Bundeskartellamtspräsident Andreas Mundt erklärt: „Bei der vorgesehenen Neuregelung des Bestandsschutzes für die bisherigen Förderklubs sehen wir Nachbesserungsbedarf.“

Ein weiterer Kritikpunkt betrifft die Mitgliedschaft in den Vereinen. Die Ermittlungen der Behörde hätten gezeigt, dass die DFL in ihrer Lizenzierungspraxis bislang nicht ausreichend darauf achte, dass alle Vereine der Bundesliga und 2. Bundesliga ihren Fans dauerhaft die Möglichkeit bieten, als stimmberechtigte ordentliche Neumitglieder aufgenommen zu werden.

Damit rückt die Frage der Mitbestimmung der Fans erneut in den Mittelpunkt der Debatte um die 50+1-Regel.

Bayer Leverkusen hält sich Optionen offen

Bayer Leverkusen betont in einer Stellungnahme, dass eine faire und langfristige Lösung für den deutschen Profifußball das Ziel bleibe. Gleichzeitig müssten die historisch gewachsenen Strukturen und die Interessen aller Beteiligten berücksichtigt werden.

Die Bayer AG, die sämtliche Anteile an der Fußball-GmbH hält, will die finale und rechtlich nicht bindende Stellungnahme des Bundeskartellamts nun sorgfältig prüfen. Gleichzeitig stellt das Unternehmen klar, dass es sich alle Optionen offenhalte, um die Rechte und Interessen des Unternehmens und seiner Anteilseigner im Hinblick auf die Bayer 04 Fußball GmbH zu wahren.

Auch Wolfsburg betroffen

Ähnlich äußert sich der VfL Wolfsburg. Bei den Niedersachsen ist die Volkswagen AG alleinige Eigentümerin der Fußball-Gesellschaft. Auch für den VfL könnte die weitere Entwicklung der 50+1-Regel deshalb von besonderer Bedeutung sein.

Fazit: Die 50+1-Regel steht vorerst nicht vor dem Aus. Das Bundeskartellamt sieht vielmehr die DFL in der Pflicht, bei der Ausgestaltung des Bestandsschutzes und bei den Möglichkeiten zur Fan-Mitbestimmung nachzubessern.