Bund fördert Sanierung von Sportstätten in Hilden und Wülfrath

Der 1. FC Wülfrath darf sich über eine Sanierung des Sportparks freuen. – Foto: Michael Jäger

Für das Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Sportstätten“ (SKS) konnten Kommunen aus ganz Deutschland Anträge für Projekte einreichen. Das Programm ist eingebunden in das Sondervermögen „Infrastruktur und Klimaneutralität“. 333 Millionen stellt der Bund in einer ersten Tranche zur Verfügung. Der Bedarf ist jedoch um ein Vielfaches höher. Das unterstreicht die Antragsflut, denn es gab bis zum Meldetermin 16. Januar 2026 über 3600 Projektskizzen auf Förderung mit einer beantragten Gesamtfördersumme von mehr als 7,5 Milliarden Euro.

Neuer Kunstrasen für 500.000 Euro

Jetzt wählte der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages die Projekte der ersten Tranche aus. Damit erhalten zahlreiche Kommunen in ganz Deutschland dringend benötigte Unterstützung zur Sanierung und Modernisierung ihrer Sportinfrastruktur. Zwei Städte aus dem Kreis Mettmann können sich jetzt schon freuen. Für die Stadt Hilden stellt der Bund, der 45 Prozent der förderfähigen Kosten übernimmt, 1,575 Millionen Euro für die Sanierung der Dr.-Ellen-Wiederhold-Halle zur Verfügung. Gefördert werden unter anderem die energetische Sanierung von Sporthallen, Maßnahmen zur Barrierefreiheit sowie technische Modernisierungen wie Beleuchtung, Lüftung und Heiztechnik.

Auch die Stadt Wülfrath kommt in den Genuss der Förderung. Die Sanierung des Kunstrasenplatzes im Lhoist Sportpark unterstützt der Bund mit 500.000 Euro.