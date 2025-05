Bum-Bum-Bisschops schießt Daleiden zum Derby-Kantersieg

Eiskalt bestrafte der Daleidener schwere Abspiel- beziehungsweise Stellungsfehler der Gastgeber (7., 31.), die im ersten Durchgang aber noch gut im Spiel waren und durch Benedict Masselter zurecht den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielten (20., Handelfmeter). Mit einem raffinierten Freistoß, der über Freund und Feind hinwegzog, markierte Martin Schmitz das 1:3 (56.). Nicolas Krämer hatte frei vor dem Tor die große Chance zum 2:3 (63.), traf aber nicht. Auf der Gegenseite erhöhte Bisschops nach einem indirekten Freistoß auf 1:4 (66.) und legte gut eine Viertelstunde noch einmal nach (82.). Utscheids Trainer Rainer Müller bilanzierte ein „merkwürdiges Spiel, in das wir gut reinkamen, uns dann aber durch blöde Fehler in die Bredouille brachten“. Florian Moos, Spielertrainer der Vereinigten aus Daleiden, Arzfeld, Dasburg und Dahnen, wusste: „Auf dem stellenweise holprigen Platz haben wir den Ball in der ersten Hälfte nicht so gut laufen lassen. Das kam Utscheid entgegen. In der zweiten Hälfte haben wir uns dann aber gesteigert.“ Goalgetter Bisschops hat in seinen bisherigen zehn Einsätzen für die Isleker nun schon 15 Mal getroffen.

Johnny Bisschops, Vierfach-Torschütze der SG Daleiden: