Bulle krallt sich Wohlens Torjäger - ein Neuer für Breitenrain Alles auf einen Blick!

In der Promotion League deuten sich bereits die ersten Transfers an. Für den grössten Paukenschlag sorgte aber unlängst der FC Biel.

Mit dem vorgezogenen Spiel zwischen Bulle und dem souveränen Leader Luzern II (0:4) ging es in der Promotion League in die Winterpause.

Für Aufregung hatte der FCB zuvor durch den Einstieg des Zuger Fussball-Unternehmens Core Sports Capital gesorgt. Es engagiert sich bereits bei Clermont Foot in Frankreich und Austria Lustenau in Österreich. Damit wird in Biel der Weg in Richtung Challenge League forciert.

Sportlich liegt derzeit allerdings noch einiges im Argen. Die Bieler überwintern auf einem Abstiegsplatz.

