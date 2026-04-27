🗣: Bullach verliert Abstiegskracher – MTV trotzt Verletzungspech

Abstiegskamf in Raisting. – Foto: Tamara Rabuser

Manuel Schwarz, Teamchef MTV München: »Bei uns hat sich die Verletztenliste leider etwas erweitert. Wir verzichten ja bereits seit zwei Wochen auf Alexander Kaltner, der die Saison wahrscheinlich gar nicht mehr spielen wird. Gleichzeitig haben sich mit Zerrung und Grippe auch Mario Erb und Lukas Ahrend abgemeldet, sodass wir schon vor einer großen Herausforderung standen. Ich habe das jedoch genutzt, um unseren A‑Jugendspielern und sehr jungen Spielern Einsatzzeiten zu geben. Moritz Schlehe und Erion Suljejmani haben das fantastisch gemacht und jeweils ein Tor aufgelegt. Aus der zweiten Mannschaft haben wir Simon Knecht hochgezogen, der den Sprung in die Bezirksliga wagen wird und gleich mit einem Treffer für Furore sorgte.

Heilbrunn hat uns sicher nicht am Peak erwischt, aber trotzdem haben wir das Spiel beherrscht. Mit Leon Remmelberger hatten wir den überragenden Mann in unseren Reihen und konnten die Partie über 80 Minuten bestimmen. Kurz vor Schluss fiel – wie es dann immer so ist – noch der Anschlusstreffer, und wir mussten zwei, drei Minuten überstehen, um das 2:1 über die Zeit zu bringen. Trotzdem möchte ich sagen, dass Bad Heilbrunn ein wahnsinnig sympathischer Verein ist, der mit ähnlichen Mitteln wie wir arbeitet, nämlich komplett im bezahlfreien Amateurbereich. Wir wünschen ihnen nur das Allerbeste und haben uns sehr über die Gastfreundschaft gefreut.«

Stefan Held, Trainer des TSV Geiselbullach: »Über das gesamte Spiel gesehen wäre für uns auf jeden Fall mehr drin gewesen, da wir den Gegner sehr gut vom eigenen Tor weg halten konnten und insgesamt aus dem Spiel heraus nur ein Torschuss in Halbzeit eins zugelassen haben.

Mit dem Elfmeter und der zweiten Aktion aufs Tor kassieren wir dann das entscheidende 0:1, wobei der erste Elfmeter noch gehalten wurde und erst eine Wiederholung zum Tor führte. Selbst auf den Videos ist kein Grund für eine Wiederholung zu erkennen, was die Entscheidung für uns in diesem Fall, bei einer insgesamt guten Schiedsrichter Leistung, sehr bitter macht. Insgesamt hätten wir noch zwingender auf das gegnerische Tor spielen müssen, verpassen es vor allem in Halbzeit eins eine unser drei guten Chancen zu machen. Am Ende tut diese Niederlage natürlich weh. Wir werden aber weiterhin fokussiert auf uns schauen, um unser Ziel Klassenerhalt zu schaffen.«