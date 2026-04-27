🗣: Bullach verliert Abstiegskracher – MTV trotzt Verletzungspech

Der MTV München gewinnt knapp bei Bad Heilbrunn, muss jedoch auf weitere Schlüsselspieler verzichten. SV Untermenzing feiert den Klassenerhalt, während Geiselbullach weiter zittern muss.
Manuel Schwarz, Teamchef MTV München: »Bei uns hat sich die Verletztenliste leider etwas erweitert. Wir verzichten ja bereits seit zwei Wochen auf Alexander Kaltner, der die Saison wahrscheinlich gar nicht mehr spielen wird. Gleichzeitig haben sich mit Zerrung und Grippe auch Mario Erb und Lukas Ahrend abgemeldet, sodass wir schon vor einer großen Herausforderung standen. Ich habe das jedoch genutzt, um unseren A‑Jugendspielern und sehr jungen Spielern Einsatzzeiten zu geben. Moritz Schlehe und Erion Suljejmani haben das fantastisch gemacht und jeweils ein Tor aufgelegt. Aus der zweiten Mannschaft haben wir Simon Knecht hochgezogen, der den Sprung in die Bezirksliga wagen wird und gleich mit einem Treffer für Furore sorgte.
Heilbrunn hat uns sicher nicht am Peak erwischt, aber trotzdem haben wir das Spiel beherrscht. Mit Leon Remmelberger hatten wir den überragenden Mann in unseren Reihen und konnten die Partie über 80 Minuten bestimmen. Kurz vor Schluss fiel – wie es dann immer so ist – noch der Anschlusstreffer, und wir mussten zwei, drei Minuten überstehen, um das 2:1 über die Zeit zu bringen.
Stefan Held, Trainer des TSV Geiselbullach: »Über das gesamte Spiel gesehen wäre für uns auf jeden Fall mehr drin gewesen, da wir den Gegner sehr gut vom eigenen Tor weg halten konnten und insgesamt aus dem Spiel heraus nur ein Torschuss in Halbzeit eins zugelassen haben.
Mit dem Elfmeter und der zweiten Aktion aufs Tor kassieren wir dann das entscheidende 0:1, wobei der erste Elfmeter noch gehalten wurde und erst eine Wiederholung zum Tor führte. Selbst auf den Videos ist kein Grund für eine Wiederholung zu erkennen, was die Entscheidung für uns in diesem Fall, bei einer insgesamt guten Schiedsrichter Leistung, sehr bitter macht.
Insgesamt hätten wir noch zwingender auf das gegnerische Tor spielen müssen, verpassen es vor allem in Halbzeit eins eine unser drei guten Chancen zu machen. Am Ende tut diese Niederlage natürlich weh. Wir werden aber weiterhin fokussiert auf uns schauen, um unser Ziel Klassenerhalt zu schaffen.«
Nico Formella, Trainer des SV Untermenzing: »Wir gewinnen mit 3:1 gegen Wolfratshausen und hätten sicherlich das ein oder andere Tor mehr machen können. Wir haben unsere Chancen aber nicht konsequent genug genutzt. Wolfratshausen hat sich in seiner aktuell sehr schwierigen sportlichen Lage und im Umbruch dennoch mit einer couragierten und ordentlichen Leistung präsentiert – zudem äußerst fair vor, während und nach dem Spiel. Wir haben nun den Klassenerhalt gesichert und freuen uns auf die drei Partien, die wir in dieser Saison noch bestreiten dürfen..«