Bullach scheitert an Penzbergs Futsal-Experten – auch Gernlinden und SVA scheiden frühzeitig aus

Die Reise nach Geretsried zum Futsal-Kreisfinale können sich die Vertreter der Zugspitz-Nordgruppe sparen. Der TSV Geiselbullach, der TSV Gernlinden und der SV Althegnenberg mussten bereits nach der Vorrunde in Penzberg alle Hoffnungen auf ein Weiterkommen begraben. Der FC Penzberg nutzte seinen Heimvorteil und holte sich mit einem 2:1 Sieg über den FC Deisenhofen im Finale die Hallenkrone. Beide Mannschaften und der TSV Murnau vertreten die Zugspitzgruppe am 10. Januar in Manching bei den oberbayerischen Futsal-Meisterschaften.

Dabei hatte sich die Mannschaft von Bullachs Trainer Stefan Held viel vorgenommen. Doch schon nach der 0:2-Auftaktniederlage gegen Murnau stand der Bezirksligist bereits unter Zugzwang. „Das Spiel haben wir verschlafen“, berichtete Held. Man sei ebenbürtig gewesen, hatte drei richtig gute Chancen, die man allerdings nicht nutzen konnte. Gegen Hechendorf siegte das Held-Team dann mit 3:2, und nach dem souveränen 6:0 über Gernlinden musste im letzten Vorrundenspiel gegen Penzberg ein Sieg her, wollte man noch ins Halbfinale einziehen. „Gegen die Futsal-Experten aus Penzberg lagen wir schnell 0:2 hinten. Davon erholten wir uns nicht mehr. Ich glaube in den vergangenen vier Jahren sind wir stets nach der Vorrunde ausgeschieden. Dennoch haben wir uns in meinen Augen gut verkauft“, so Held.

Pech hatte der TSV Gernlinden, der gleich im Eröffnungsspiel auf den späteren Turniersieger FC Penzberg traf und mit 0:3 verlor. Gegen Hechendorf verschenkte die Mannschaft von TSV-Trainer Antonio Ferlisi eine 2:0-Führung und konnte nach dem 2:3 alle Hoffnungen auf ein Weiterkommen schon frühzeitig begraben. So gab es auch gegen Murnau noch ein 0:3 und am Ende ein 0:6 gegen die Bullacher. „Ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen“, sagte ein erkälteter Gernlindener Trainer. „Sie hat alles gegeben. Die Gegner waren halt einfach besser.“ Als einzige Mannschaft des Kreisturniers gelang dem Ferlisi-Team kein Punktgewinn, und somit landete man wie schon im Vorjahr auf dem letzten Gruppenplatz.