Buljubasic sichert Braunschweig in Heeslingen einen Punkt

– Foto: Horst Vogler

Eintracht Braunschweig II hat beim Heeslinger SC einen Punkt geholt. Nach dem 0:1-Rückstand durch einen Treffer von Lohmann glich Amer Buljubasic in der 79. Minute zum 1:1 aus. Beide Mannschaften bleiben damit nach zwei Spieltagen ohne Niederlage.

Vor 450 Zuschauern entwickelte sich zwischen dem Heeslinger SC und Eintracht Braunschweig II eine ausgeglichene Partie. Der Gastgeber ging kurz vor der Pause in Führung. In der 38. Minute erzielte Lohmann das 1:0.

Heeslingen war mit einem 3:0 beim SC Hemmingen-Westerfeld in die Saison gestartet und hatte damit nach dem ersten Spieltag drei Punkte auf dem Konto. Braunschweig hatte zum Auftakt den Lüneburger SK Hansa mit 3:2 besiegt. Entsprechend ging es für beide Mannschaften darum, den gelungenen Saisonstart fortzusetzen.