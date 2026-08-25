BUL vor Nagelprobe in Kareth – Wenzenbach meldet Abgang

Paul Nowack (links) und der TSV Kareth-Lappersdorf gehen selbstbewusst ins Duell mit Spitzenreiter Burglengenfeld. – Foto: Charly Becherer

Der Wochenspieltag in der Landesliga Mitte hat mehrere interessante Paarungen zu bieten. Klassenprimus ASV Burglengenfeld steht am Mittwoch beim heimstarken TSV Kareth-Lappersdorf vor einer echten Bewährungsprobe. Der Überraschungs-Dritte SV Wenzenbach geht als Favorit ins Heimspiel gegen den Vorletzten FC Tegernheim. Die SpVgg Lam hat Liganeuling SV Grainet zu Gast, während der TSV Bad Abbach weit reisen muss. Beim Rangzweiten 1. FC Passau hängen die Trauben hoch für das Sigl-Gefolge. Bereits am heutigen Dienstagabend kreuzen der SV Schwandorf-Ettmannsdorf und der FC Amberg die Klingen .

Morgen, 17:45 Uhr SV Wenzenbach Wenzenbach FC Tegernheim Tegernheim 17:45 live PUSH



Matthias Beier (Vorsitzender SV Wenzenbach): „Wir freuen uns auf dieses Derby unter der Woche. Die Zuschauer werden mit Sicherheit was geboten bekommen. Tegernheim hat sehr viel Erfahrung und gute Einzelspieler in der Mannschaft. Sie werden uns sicher alles abverlangen. Trotzdem wollen wir unseren Zuschauern wie in den letzten Heimspielen ein gutes Spiel liefern und etwas Zählbares mitnehmen. Als Aufsteiger braucht man schließlich jeden Punkt.“



Personalien: Kapitän Andreas Pegoretti steht neu auf der Ausfallliste, der weiterhin Erti Berisha und Dennis Pyka angehören. Des Weiteren hat Defensivmann Lukas Kaiser den Verein verlassen und sich einem Kreisklassisten angeschlossen.





Andreas Lengsfeld (Trainer FC Tegernheim): „Wenzenbach ist überragend gestartet und steht nicht umsonst auf Tabellenplatz drei. Vorne sind für Landesliga-Verhältnisse herausragend besetzt. Mit den beiden Sturm, Novakovic und Alex Freitag haben sie richtig Qualität. Dementsprechend sind wir sicherlich der Außenseiter. Das waren wir gegen Lam aber auch. Wir versuchen wieder unser Bestmögliches rauszuhauen, am Ende erneut zu überraschen und etwas aus Wenzenbach mitzunehmen.“



Personalien: Es gibt noch die ein oder andere Ungewissheit. Hier muss das Abschlusstraining abgewartet werden. Sicher raus sind weiterhin die fünf Langzeitverletzten Schwarzmeier, Beqaj, Eigenstetter, Bucicov und Beese.













Christian Wolf (Sportlicher Leiter 1. FC Passau): „Nach der deutlichen Niederlage in Burglengenfeld wollen wir eine Reaktion zeigen und vor heimischem Publikum die drei Punkte in Passau behalten. Mit Bad Abbach erwartet uns allerdings eine alles andere als einfache Aufgabe. Eine gute Mannschaft, die zuletzt gegen Hauzenberg gezeigt hat, welche Qualität in ihr steckt. Deshalb müssen wir von Beginn an präsent sein und wieder deutlich konsequenter auftreten.“



Personalien: Die Ausfallliste ist weiter lang. Zwar ist David Paintner wieder dabei, dafür muss Innenverteidiger Moritz Bauernfeind ersetzt werden.





Simon Sigl (Trainer Bad Abbach): „Es gibt Angenehmeres, als mittwochs um 15 Uhr bereits nach Passau aufbrechen zu dürfen. Der Gegner spielt zudem bisher eine klasse Saison. Wir können kadertechnisch nicht ganz aus dem Vollen schöpfen, werden aber beißen und kratzen und versuchen, wieder mit derselben Mentalität aufzutreten wie zuletzt. Das müssen wir auch, wenn wir etwas Zählbares mitnehmen wollen.“



Personalien: Jannik Graf ist nach seiner gelbroten Karte gegen Hauzenberg für diese Partie gesperrt. Außerdem müssen Justin Bolfrey und Tobias Pauli wegen Urlaub bzw. Arbeit ersetzt werden.







Morgen, 17:45 Uhr SpVgg Lam SpVgg Lam SV Grainet Grainet 17:45 live PUSH



Lorenz Kowalski (Trainer SpVgg Lam): „Grainet hat gezeigt, dass sie in der Liga angekommen sind. Wenn wir aber erfolgreich sein wollen, bedarf es zunächst einer grundlegenden Leistungssteigerung im Vergleich zum Tegernheim-Spiel.“



Personalien: Die Osserbuam haben aktuell einige Sorgen. Neben Dauerpatient Moritz Mühlbauer stehen Franz Wendl (Kopfverletzung), Lukas Pritzl (gebrochene Rippen) und Luca Schmid (Handverletzung) nicht zur Verfügung. Ob Daniel Lohberger einsatzfähig sein wird, ist fraglich.





Johannes Gastinger (Trainer SV Grainet): „Der erste Landesliga-Sieg am Samstag war für uns natürlich sehr wichtig und aufgrund unserer Leistung auch absolut verdient. Diesen Schwung wollen wir nun mit nach Lam nehmen. Dort erwartet uns allerdings eine extrem schwierige Aufgabe. Unser Gegner gehört für mich zu den absoluten Top-Mannschaften der Liga. Die Kowalski-Truppe ist in allen Mannschaftsteilen sehr gut besetzt und verfügt insbesondere in der Offensive über viel individuelle Qualität. Wir müssen deshalb von Beginn an sehr konzentriert auftreten, wollen aber natürlich etwas Zählbares mitnehmen.“



Personalien: Nathan Blöchl, Nico Eder, Hannes Gumminger, Finn Kanamüller und Sebastian Seidl können nicht mitwirken.









Bastian Lerch (Trainer TSV Kareth-Lappersdorf): „Mit Burglengenfeld erwartet uns die Top-Mannschaft der Liga. Sie sind unfassbar gut in die Saison gekommen und haben sich sehr gut verstärkt. Davor muss man den Hut ziehen. Im Umkehrschluss heißt das, dass wir einen Top-Tag brauchen. Zu Hause vor unseren Fans wollen wir alles raushauen und unser Spiel probieren durchzuziehen. Wir freuen uns auf ein cooles Spiel gegen den Tabellenführer und die Mannschaft der Stunde.“



Personalien: Leon Farahmand hat sich in den Urlaub verabschiedet und Tobias Hoch ist krank. Inwieweit es beim noch angeschlagenen Routinier Stefan Hofner für einen (Kurz-)Einsatz reicht, bleibt abzuwarten. Dafür stießen mehrere Urlauber von zuletzt wieder dazu.





Matthias Rascher (Trainer ASV Burglengenfeld): „Der Sieg gegen Passau war auch in der Höhe verdient. Die Mannschaft hat sich für eine starke Vorstellung belohnt. Wie schon oft gesagt, ist es für uns eine schöne Momentaufnahme und mehr nicht. Für mich ist Kareth kein normaler Aufsteiger, sondern eine gestandene Landesliga-Mannschaft. Sie haben in jedem Mannschaftsteil brutale Qualität. Gerade die gestanden Spieler um Hoch, Henning, Huber und Fehr bringen reichlich Qualität mit. Doch auch die jungen Spieler haben sich schon gut in der Mannschaft gefunden. Der Trainer macht echt gute Arbeit. Auch die Ergebnisse sprechen für sich, gerade der vergangene 7:0-Sieg war ein Ausrufezeichen. Uns ist klar, was in Kareth auf uns zukommt. Dennoch werden wir uns gut vorbereiten und bereit sein für das Spiel. Ich denke, dass es ein 50/50-Spiel werden wird. Gerade in der englischen Woche wird ausschlaggebend sein, wer mehr investieren kann bzw. bereit dafür ist. Wir haben zwar zwei Tage weniger Pause als Kareth, dennoch ist meine Mannschaft körperlich auf einem guten Level.“



Personalien: Sicher fehlen weiterhin Martin Glöckner und Michael Drechsler. Zudem sind Simon Bäuml und Nico Käufer im Urlaub.