BUL und Schwarzhofen Favorit – doch der Schein trügt

21 Vereine hatten sich zunächst angemeldet für die diesjährige Kreismeisterschaft. Kreisspielleiter Ludwig Held hatte den Wunsch geäußert, dass sich noch drei Teilnehmer finden lassen. So hätten die Vorrundenturniere mit je acht Teams à zwei Gruppen bestückt werden können. Sein Wunsch ging nicht in Erfüllung. Es blieb bei 21 Zusagen.



Los geht's am Samstag mit der Teublitz-Gruppe 1. Beginn ist um 13 Uhr, das Ende gegen 17.30 Uhr. Auf dem Papier haben Landesligist ASV Burglengenfeld und Bezirksligist SV Schwarzhofen als klassenhöchste Starter die Favoritenrolle inne. Doch der Schein trügt. Die Naabtalkicker aus Burglengenfeld schicken rein die zweite Mannschaft (A-Klasse) ins Rennen. Wobei auch der jungen Truppe von Trainer Daniel Friedl eine gute Rolle zuzutrauen ist. Ähnlich verhält es sich beim SVS. „Wir treten überwiegend mit der Zweiten an, nur zwei Spieler der Ersten sind dabei“, informiert Schwarzhofes Bezirksliga-Coach Adi Götz.



Heißt aber auch: Dies erhöht die Chancen für die restlichen fünf Teams. Darunter der FC Maxhütte-Haidhof, der letzten Winter sogar bei der Bezirksmeisterschaft dabei war. Der A-Klassist würde es gern erneut zum Kreisfinale schaffen. In Teublitz treffen die Grün-Weißen gleich auf vier Ligakonkurrenten aus der A-Klasse Süd. Neben Burglengenfeld II sind das der ASV Fronberg, der FT Eintracht Schwandorf sowie der FC Saltendorf, der als Turnierausrichter verantwortlich zeichnet. Aus der Kreisklasse Nord ist der 1. FC Neunburg vorm Wald dabei. Die weiteren Vorrundenturniere in Wernberg (4. Januar) und Roding (6. Januar) steigen erst nach Neujahr.





Die Einteilung der Vorrundenturniere:



Gruppe 1 in Teublitz: 1. FC Neunburg v.Wald, ASV Burglengenfeld, ASV Fronberg, FC Maxhütte-Haidhof, FC Saltendorf, FT Eintracht Schwandorf, SV Schwarzhofen

Gruppe 2 in Wernberg: SG FC Wernberg II / Weihern-Stein, SG Fischbach/Steinberg, FC OVI-Teunz, FC Vatanspor Schwandorf, SG Diendorf / Nabburg II, SpVgg Eschlkam, SpVgg Pfreimd

Gruppe 3 in Roding: SG Pösing / Wetterfeld, SC Michelsneukirchen, SV Bernried, SV Hohenwarth, SV Mitterkreith, TB 03 Roding, TSV Falkenstein