Benny Epifani feiert seinen Treffer zur 1:0-Führung des ASV Burglengenfeld. Am Ende stand gegen Kosova Regensburg ein 4:0 auf der Anzeigetafel. – Foto: Dominik Adlhoch

BUL perfektioniert Traumstart – Zehn Passauer ärgern „Spiele“ Landesliga Mitte, der Mittwoch: Luhe-Wildenau zittert sich in Bad Kötzting zum Sieg Verlinkte Inhalte Landesliga Mitte FC Passau SpV Landshut Bad Kötzting B'lengenfeld + 2 weitere

Zwei Spiele, zwei Siege, 10:0 Tore – besser als der ASV Burglengenfeld hätte man nicht in die neue Spielzeit der Landesliga Mitte starten können. Nach dem Kantersieg gegen Tegernheim legten die Kara-Mannen am Dienstag den nächsten klaren Heimsieg nach. Beim 4:0 gegen Kosova Regensburg profitierte man von einer Ampelkarte an den Gast kurz nach der Pause. Erfolgreich war auch der SC Luhe-Wildenau. In ihrem Saisonauftaktspiel behaupteten sich die Nordoberpfälzer knapp mit 1:0 beim 1. FC Bad Kötzting, der mit einem Elfmeter am SC-Keeper scheiterte. Einen kleinen Achtungserfolg verbuchte indes der 1. FC Passau. Die Dreiflüssestädter zeigten zu Hause einen kämpferischen, beherzten Auftritt und knöpften der favorisierten SpVgg Landshut ein 2:2-Unentschieden ab. Der finale Ausgleichstreffer gelang Passau in Unterzahl – Martin Prenaj sah wegen einer angedeuteten Tätlichkeit Glatt-Rot.



Erkan Kara (Trainer ASV Burglengenfeld): „Wir waren in unserem ganzen Spiel eine Schippe stärker und gefestigter als gegen Tegernheim. Von Beginn an haben wir das Spiel auf unsere Seite gezogen, waren robust in den Zweikämpfen, haben den Gegner zu Fehler gezwungen. So sind die ersten beiden Tore gefallen. Zu Beginn der zweiten Halbzeit waren wir diesmal konzentrierter als am Samstag, verpassten es aber den Deckel draufzumachen. Unter anderem trafen wir zwei Mal Aluminium. Mit einem Mann weniger hatte Kosova dann keine Chance mehr. Die Tore drei und vier haben wir sauber rausgespielt. Ich bin absolut zufrieden mit der Leistung, dem Willen und dem Feuer der Mannschaft. Sehr zufrieden war ich auch mit der – sehr konzentrierten – Defensivleistung.“



Lum Gashi (Sportlicher Leiter FC Kosova Regensburg): „Wir waren gut im Spiel, doch haben durch zwei individuelle Fehler die ersten zwei Tore hergeschenkt. Sehr früh in der zweiten Halbzeit sah Shyti die gelbrote Karte, fortan hatten wir dem Gegner kaum noch etwas entgegenzusetzen. Im Großen und Ganzen eine verdiente Niederlage, die auch in der Höhe in Ordnung geht.“ Erkan Kara (Trainer ASV Burglengenfeld): „Wir waren in unserem ganzen Spiel eine Schippe stärker und gefestigter als gegen Tegernheim. Von Beginn an haben wir das Spiel auf unsere Seite gezogen, waren robust in den Zweikämpfen, haben den Gegner zu Fehler gezwungen. So sind die ersten beiden Tore gefallen. Zu Beginn der zweiten Halbzeit waren wir diesmal konzentrierter als am Samstag, verpassten es aber den Deckel draufzumachen. Unter anderem trafen wir zwei Mal Aluminium. Mit einem Mann weniger hatte Kosova dann keine Chance mehr. Die Tore drei und vier haben wir sauber rausgespielt. Ich bin absolut zufrieden mit der Leistung, dem Willen und dem Feuer der Mannschaft. Sehr zufrieden war ich auch mit der – sehr konzentrierten – Defensivleistung.“Lum Gashi (Sportlicher Leiter FC Kosova Regensburg): „Wir waren gut im Spiel, doch haben durch zwei individuelle Fehler die ersten zwei Tore hergeschenkt. Sehr früh in der zweiten Halbzeit sah Shyti die gelbrote Karte, fortan hatten wir dem Gegner kaum noch etwas entgegenzusetzen. Im Großen und Ganzen eine verdiente Niederlage, die auch in der Höhe in Ordnung geht.“







Christian Wolf (Sportlicher Leiter 1. FC Passau): „Landshut ist besser ins Spiel gekommen und folgerichtig in Führung gegangen. Das war für uns dann aber ein Weckruf, denn nach dem Rückstand waren wir deutlich präsenter, haben den Ausgleich gemacht und hatten weitere gute Chancen. Nach der Pause ein ähnlicher Verlauf wie zu Beginn: Die Spiele war stärker und hat nach einem Riesenbock den zweiten Treffer erzielt. Nach dem Platzverweis für uns sind wir in Unterzahl immer besser geworden, haben erneut ausgleichen können und hatten in der Nachspielzeit mit einem Pfostentreffer noch die Riesenchance, das Spiel zu gewinnen. Ein dickes Lob an die Mannschaft, die in Unterzahl große Moral gezeigt und absolut verdient einen Zähler gegen den Liga-Topfavoriten geholt hat.“









Konrad Früchtl (Trainer 1. FC Bad Kötzting): „Ein Spiel mit zwei Gesichtern. In der ersten Halbzeit war Luhe-Wildenau feldüberlegen, ohne klare Einschussmöglichkeiten zu haben. Beim Gegentor hätten wir dreimal klären können, dann fiel ein abgefälschter Schuss hinten rein. Unglücklich. In der zweiten Halbzeit haben wir etwas umgestellt und den Gegner eingeschnürt. Von Luhe-Wildenau gab es in der zweiten Halbzeit keinen Torschuss mehr. Wir hingegen verschossen wir einen Elfmeter, hatten drei weitere klare Möglichkeiten auf das 1:1. Zudem wurde ein Kopfballtor wegen eines Foulspiels abgepfiffen, was man nicht abpfeifen hätte müssen. Ein glücklicher Sieg für Luhe-Wildenau; wir können auf die zweite Halbzeit aufbauen.“



Markus Hofbauer (Teammanager SC Luhe-Wildenau): „Ein harterkämpfter Sieg! Die Führung zur Halbzeitpause ging in Ordnung, in der ersten Halbzeit waren wir gut im Spiel und haben nichts zugelassen. In der zweiten Hälfte waren wir ein bisschen unsortiert, haben den ein oder anderen Stellungsfehler begangen und einen – klaren – Elfmeter versucht. Hier hat unser Keeper seinen vorigen Fehler wieder wettgemacht. In der Schlussphase wurde es hektischer und hintenraus haben wir zwei, drei kritische Situationen überstehen müssen. Letztlich ein glücklicher, aber nicht unverdienter Sieg.“