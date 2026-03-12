BUL erwartet Primus – Kosova meldet Zugang – Etzenrichter Mammut-Trip

Torjäger Christian Mühlbauer (links) und die SpVgg Lam müssen sich mit dem formstarken TSV Bogen auseinandersetzen. – Foto: Thomas Gierl

Am 25. Spieltag der Landesliga Mitte bekommt der ASV Burglengenfeld die schwerstmögliche Aufgabe vorgesetzt. Die Naabtalkicker empfangen am Sonntag den neunmal in Folge siegreichen Spitzenreiter SpVgg Landshut. Es ist das Top-Match dieses Wochenendes. Tags zuvor will der auf Platz drei zurückgefallene SV Schwandorf-Ettmannsdorf mit einem Heimsieg gegen Passau in die Erfolgsspur zurückkehren. Heikle Auswärtsaufgaben haben indes der FC Tegernheim (in Luhe-Wildenau) und die SpVgg Lam (in Bogen) vor der Brust. Tabellenschlusslicht FC Kosova steht unter Druck und reist ins weit entfernte Eggenfelden. Dabei dürfte ein Neuzugang sein Debüt für die Regensburger feiern. Noch deutlich weiter reisen muss der SV Etzenricht. Die Nordoberpfälzer legen für das Aufsteigerduell in Vornbach insgesamt 420 Kilometer zurück.



Christian Most (Trainer SV Schwandorf-Ettmannsdorf): „Mit der Auftaktniederlage in Seebach waren wir natürlich nicht zufrieden. Zu viele individuelle Fehler, eine mangelnde Handlungsschnelligkeit und zu wenig Lösungen auf den schwer bespielbaren Platz sorgten letztendlich für den verdienten Erfolg der Heimmannschaft. In dieser Woche haben wir dieses Spiel im Training versucht aufzuarbeiten, damit wir im ersten Heimspiel des Jahres hoffentlich die ersten drei Punkte sammeln können. Dass dieses Vorhaben aber nicht einfach wird, steht für uns außer Frage. Bereits im Hinspiel haben wir gemerkt, welche Qualitäten Passau aufzuweisen hat. Aus diesem Grund muss jeder Spieler, egal auf welcher Position, wieder nahe der hundert Prozent seines Leistungsniveaus kommen. Wenn wir das schaffen, ist der erste Heimdreier auch im Bereich des Möglichen.“



Personalien: Aus beruflichen Gründen muss Balthasar Sabadus passen. Ansonsten gibt es voraussichtlich keine Änderungen gegenüber der Vorwoche. Tobias Bernkopf wird wegen einer Knieverletzung vermutlich langfristig ausfallen.







Christian Wolf (Sportlicher Leiter 1. FC Passau): „Nach dem erfolgreichen Auftakt im Derby gegen Vornbach wartet jetzt auswärts eine ganz andere Herausforderung auf uns. Mit Schwandorf-Ettmannsdorf treffen wir auf eine Mannschaft mit hoher individueller Qualität und der besten Offensive der Liga. Das ist ein ganz dickes Brett, das wir bohren müssen.

Wir wissen, dass wir uns dort ordentlich strecken müssen, um etwas Zählbares mitzunehmen, aber genau dieser Aufgabe stellen wir uns mit voller Überzeugung.“



Personalien: Ob Moritz Bauernfeind wieder im Kader steht, ist noch ungewiss. Ansonsten gibt es keine Veränderungen zum vergangenen Spieltag.











Sa., 14.03.2026, 14:30 Uhr SSV Eggenfelden Eggenfelden FC Kosova Regensburg FC Kosova 14:30 PUSH



Johannes Stinglhammer (Sportlicher Leiter SSV Eggenfelden): „Die Fakten sprechen eine eindeutige Sprache und wir können mittlerweile nichts mehr schönreden. Rechnet man das Pokalspiel gegen Seebach mit, haben wir die letzten sechs Pflichtspiele allesamt verloren und dabei 22 Tore kassiert. Gegen den FC Kosova ist ein Sieg Pflicht. Wir befinden uns in einem wahnsinnigen Abwärtsstrudel, den es schnellstmöglich zu unterbinden gilt.“



Personalien: Die Rottaler haben keine größeren Sorgen, denn bis auf die Langzeitausfälle sind alle Mann einsatzfähig.





Lum Gashi (Sportlicher Leiter FC Kosova Regensburg): „Beide Mannschaften sind schlecht drauf, wobei Eggenfelden noch vom guten Polster aus der Vorrunde zehrt. Wir müssen gewinnen, wenn wir uns überhaupt noch eine Chance wahren wollen, irgendwas zu reißen. Bei uns ist jetzt jedes Spiel ein Endspiel. Wir wollen uns nicht verstecken und werden auf Sieg spielen. Für ein Erfolgserlebnis müssen wir hinten den Lader deutlich besser dicht bekommen als in den letzten Partien.“



Personalien: Für den schmerzlich vermissten Dribbelkünstler Arthur Mendes da Silva ist die Saison wegen einer erneuten schweren Verletzung gelaufen. Defensivmann Mandela Singh-Sharpe hat sich eine vorübergehende Auszeit genommen und zu allem Überfluss ist auch Kapitän Lirim Gashi auf unbestimmte Zeit noch außer Gefecht. Zumindest Spielgestalter Erald Kolgega wird wohl in den Kader zurückkehren. Ab sofort spielberechtigt ist Saif Eddine Ketiti. Dieser war bereits in der zweiten tunesischen Liga aktiv und lebt seit einigen Monaten in Regensburg. Beim Gastspiel in Eggenfelden wird Ketiti sein Debüt geben.







Sa., 14.03.2026, 14:30 Uhr TB 03 Roding TB Roding TSV Bad Abbach Bad Abbach 14:30 PUSH



Andreas Klebl (Trainer TB 03 Roding): „Gegen Etzenricht haben wir nach dem frühen Gegentor eine Katastrophen-Reaktion gezeigt. Gefühlt hat jeder ein, zwei Schritte weniger gemacht. Wir sind immer zu spät gekommen und haben die Zweikämpfe sehr nachlässig geführt. So etwas darf gegen Bad Abbach nicht passieren. Wir können nur punkten, wenn wir an die hundert Prozent herankommen.“



Personalien: Neu auf der Ausfallliste steht Neuzugang Martin Vesenjak. Eine Verletzung am Oberschenkel verhindert aktuell noch das Debüt des Abwehr-Routiniers. Dafür kehrt Offensivkraft Niklas Wolfram ins Aufgebot zurück.





Sepp Schuderer (Sportlicher Leiter TSV Bad Abbach): „Nach zwei bitteren Niederlagen jeweils in der Nachspielzeit steht die Mannschaft in Roding unter Zugzwang. Ziel ist es, endlich wieder zu punkten und eine Reaktion zu zeigen. Besondere Motivation liefert auch das Hinspiel. Dort mussten wir zu Hause überraschend eine Niederlage hinnehmen – ein Ergebnis, das so nicht eingeplant war. Entsprechend will sich die Mannschaft nun rehabilitieren. Entscheidend wird sein, einfache Fehler zu vermeiden und wieder konsequenter aufzutreten. Mit einer konzentrierten Leistung soll in Roding etwas Zählbares mitgenommen werden.“



Personalien: Personell gibt es zumindest eine kleine positive Nachricht: Alexander Legler kehrt nach überstandener Verletzung wieder in den Kader zurück, nachdem er zuletzt pausieren musste. Hinter Ludwig Fischer steht hingegen aufgrund einer Muskelverletzung ein großes Fragezeichen. Von den Langzeitverletzten wird weiterhin niemand zur Mannschaft stoßen.







Die Hinspielniederlage gegen Roding hat der TSV Bad Abbach (rechts) noch im Kopf. – Foto: Florian Würthele









Christian Ranzinger (Trainer 1. FC Bad Kötzting): „Nach dem äußerst schwachen Auftritt im Derby gegen Lam wollen wir zu Hause gegen Seebach eine Reaktion zeigen – auch wenn uns bewusst ist, dass die Aufgabe nicht leichter wird. Im Gegenteil: Seebach verfügt über eine bärenstarke Mannschaft mit einem sehr guten Trainer. Das wird eine sehr schwierige Aufgabe für uns. Nichtsdestotrotz spielen wir daheim und wissen, dass mit unseren Fans im Rücken einiges möglich ist. Daher wollen wir ein gutes Ergebnis erzielen.“



Personalien: Weitestgehend bleibt bei den Badstädtern alles beim Alten. Neu auf der Ausfallliste steht Frodo Gilch, der in den nächsten drei Wochen aus privaten Gründen nicht zur Verfügung steht. Zudem steht der Einsatz von Bastian Irrgang auf der Kippe.





Wolfgang Beller (Trainer TSV Seebach): „Gegen Ettmannsdorf hat die Mannschaft ein sehr gutes Spiel gemacht und konnte sich dafür mit einem hochverdienten Sieg belohnen. Wir wollen im Flow bleiben und nun auch die schwere Auswärtshürde in Bad Kötzting meistern. Am Roten Steg ist es für den Gastverein nie einfach, deshalb stellen wir uns auf ein hartes Stück Arbeit ein. Ich persönlich freue mich sehr auf diese Partie, da ich beim FCK eine tolle Zeit als Spieler hatte und später dann kurzzeitig auch Trainer der damaligen Bayernligatruppe war.“



Personalien: Stammtorhüter Mathias Loibl muss wegen einer Zerrung passen, ansonsten bleibt alles beim Alten.







Sa., 14.03.2026, 15:00 Uhr TSV Bogen Bogen SpVgg Lam SpVgg Lam 15:00 PUSH



Max Bachl-Staudinger (Trainer TSV Bogen): „Wir wollen unser erstes richtiges Heimspiel nach der Winterpause selbstverständlich nicht verlieren. Das Match in Luhe-Wildenau hat aber schon viel Kraft gekostet. Daher müssen wir schauen, wie wir die Aufgabe gegen Lam von der Herangehensweise in Angriff nehmen. Lam hat in den letzten Jahren eine gute Entwicklung genommen. Eine stabile Truppe mit erfahrenen Kräften wie Mühlbauer, Wendl Gschwendtner, Uzlik und Müller sowie jungen Talenten wie Maimer und Koller.“



Personalien: Die Rautenstädter können zum vierten Mal in Folge mit dem gleichen Aufgebot planen.





Lorenz Kowalski (Trainer SpVgg Lam): „Mit Bogen erwartet uns ein formstarker Gegner, der uns alles abverlangen wird. Aber auch unser Derbysieg gegen Kötzting war der erhoffte gelungene Restart nach der Winterpause. Nun wollen wir den Schwung mit nach Bogen nehmen und auch dort nicht leer ausgehen.“



Personalien: Simon Loderbauer und Simon Meindl sind weiterhin keine Optionen. Moritz Seidel könnte hingegen wieder eine werden. Allerdings wird sich das erst nach dem Abschlusstraining am Freitagabend entscheiden.









Benjamin Urban (Spielertrainer SC Luhe-Wildenau): „Nach der unnötigen, aber verdienten Niederlage gegen Bogen treffen wir am Samstag wieder auf eine Mannschaft, die mit allen Mitteln versuchen wird zu punkten. Schön, dass wir direkt die nächste Chance haben, es wieder besser zu machen.“



Personalien: Aus dem Mittwochsspiel zogen die Nordoberpfälzer einige Blessuren davon, weshalb sich der finale Kader erst kurzfristig herauskristallisieren wird. Wieder an Bord ist der zuletzt beruflich verhinderte Verteidiger Daniel Ettl.





Thomas Schneider (Trainer FC Tegernheim): „Eine maximal schwere Auswärtsaufgabe. Luhe-Wildenau ist nicht umsonst ganz vorne mit dabei und weist – vor allem in der Offensive – eine enorme Qualität auf. Daher gehen wir mit Sicherheit als Außenseiter ins Spiel. Nichtsdestotrotz haben wir vor allem auch gegen die Top-Mannschaften der Liga wie Landshut und Seebach immer gute Spiele gemacht und teilweise auch gepunktet. Dementsprechend rechnen wir uns etwas auf und wollen im Optimalfall was nachhause nehmen.“



Personalien: Einzig sicherer Ausfall ist Dauerpatient Benedikt Albrecht. Mittelfeldmann Tobias Schwarzmeier hat sich zurückgemeldet und auch bei den zuletzt erkrankten Spielern dürfte es für einen Kaderplatz reichen.









Michael Jäger (Sportlicher Leiter DJK Vornbach): „Mit Etzenricht empfangen wir einen Mitaufsteiger, der sich letztes Wochenende Selbstvertrauen holen konnte und der mit Sicherheit auch gegen uns nicht leer ausgehen will. Wir konnten dieses Jahr noch nicht punkten und wollen das unbedingt ändern. Jedem sollte bewusst sein, dass das aber nicht einfach wird und wir uns unbedingt steigern müssen.“



Personalien: Der zuletzt schmerzlich vermisste Quirin Bruckbauer steht vor einem Comeback. Florian Ruhhammer und Maximilian Schröger können nicht mitwirken.





Andreas Wendl (Spielertrainer SV Etzenricht): „In Vornbach erwartet uns wieder eine komplett andere Partie als gegen den TB Roding. Es muss unser Ziel sein, hier physisch über 90 Minuten dagegenzuhalten und dennoch die Genauigkeit und Konzentration in unseren Aktionen nicht zu vernachlässigen.“



Personalien: Benjamin König, der sich gegen Roding einen Faserriss zuzog, steht neu auf der Verletztenliste. Diese umfasst wie zuletzt Max und Jannik Herrmann, Damian Musiol, Sebastian Ermer, Tom Griesbeck sowie Spielertrainer Andreas Wendl selbst. Urlaubsbedingt fehlt Christian Ermer drei Wochen.







Kapitän Andreas Koppmann (links) und der SV Etzenricht wollen in Vornbach nicht nur hinterherlaufen. – Foto: Rudi Walberer









Erkan Kara (Trainer ASV Burglengenfeld): „Wir wollen uns gegen den unangefochtenen Tabellenführer aus Landshut bestmöglich aus der Affäre ziehen. Landshut ist extrem ruhig in ihrem eigenen Spiel mit Ball und in entscheidenden Situationen extrem ausgebufft. Sie bestreiten ihre Spiele bis dato mit absoluter Souveränität. Ich weiß aber, wie stark meine Jungs sind, und deshalb sehe ich uns nicht chancenlos. Wir wollen dem Tabellenführer alles abverlangen und ein Top-Spiel Erster gegen Vierter bestreiten. Am Ende wird man sehen, ob wir Landshut ein wenig aus der Ruhe bringen können oder nicht. Es wird schwer, aber ich traue meinen Jungs alles zu."

Personalien: Abgesehen von Martin Glöckner sind alle Mann an Bord.





Johannes Maier (Co-Trainer SpVgg Landshut): „Nach dem sehr erwachsenen und reifen Heimauftritt gegen Dingolfing, bei dem wir sehr gut verteidigt und im richtigen Moment die Tore gemacht haben, fahren wir gut gerüstet nach Burglengenfeld. Gegen eine spielerisch der stärksten Teams der Liga wird es sicherlich nicht einfacher zu punkten. Dennoch wollen wir unsere Serie ausbauen und möglichst alle drei Punkte holen.“



Personalien: Nur Florian Weissenbach steht nicht zur Verfügung.





