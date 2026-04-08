Bujar Halili wechselt im Sommer zum VfB Waldshut

Zwölf Jahre ununterbrochen im Laufenburger Dress: Bujar Halili, der im Sommer zum VfB Waldshut zurückkehrt. | Foto: Matthias Konzok

Für den VfB Waldshut ist es eine besondere Rückkehr, für den SV 08 Laufenburg endet eine kleine Ära: Bujar Halili verlässt im Sommer nach über einem Jahrzehnt die Nullachter und kehrt zu seinem Heimatverein aus Waldshut zurück, für den er bis zu den C-Junioren spielte. Damit sei VfB-Sportchef Vesel Alidemaj "ein besonderer Coup gelungen", heißt es seitens der Waldshuter. Schließlich bringt Halili reichlich höherklassige Erfahrung mit zum Kreisligisten, der in der A-Staffel Ost derzeit um den Klassenerhalt kämpft.

Sein erstes Aktivjahr hatte der 32 Jahre alte Offensivspieler einst beim FC Erzingen (Bezirksliga) und FC Tiengen (Landesliga) absolviert. Seit 2013 läuft Halili für die Laufenburger auf, kam in der Landes- und Bezirksliga auf 252 Einsätze mit 157 Toren. Nachdem er die Schlussphase der vergangenen Landesliga-Saison verpasst hatte, kehrte er im September wieder in den Ligabetrieb zurück. Für den Aufsteiger verzeichnete er drei Kurzeinsätze in der Verbandsliga. Weil Halili derzeit privat stark eingebunden ist, wie 08-Sportchef Michael Hagmann erklärt, bleibe nur wenig Zeit für die Trainingseinheiten. Daher kommt der Routinier im bisherigen Saisonverlauf eher für die Reserve zum Einsatz, bei der er seine Torgefahr eindrücklich demonstriert hat: neun Treffer in sechs Kreisliga-A-Spielen.