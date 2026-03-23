Buisdorf bezwingt Hangelar auf heimischem Acker

Die Vertretung der TuS Buisdorf empfing an diesem sonnigen Sonntag Vormittag die 3. Mannschaft des VfR Hangelar. Das Hinspiel gewannen die Gastgeber mit 5:0. Auch tabellarisch stand das Spiel unter eindeutigen Vorzeichen. Die Gastgeber verteidigen die Tabellenführung vor Kaldauen und Flying Albatros, während die Gäste gegen Rott und Kosova um Tabellenplatz 4 streiten.

Der Platz hinterließ von Beginn an zweifelhafte Eindrücke, ist der Rasen doch mit einigen Sandlöchern und Unebenheiten gesegnet. So ist es nicht verwunderlich, dass beide Mannschaften von Beginn an auf lange Bälle setzten. Schade drum, so wurden die Zuschauer nicht mit dem berühmtberüchtigten Hangelarer Tiki-Taka beglückt.

Von Beginn an war Buisdorf überlegen, erspielte sich aber kaum zwingende Chancen. Nach guten 20 Minuten erzielten sie dann mit dem ersten Torabschluss des Spiels die Führung, ein sehenswerter Flugkopfball von Kilian T. Nur kurze Zeit später setzte sich Max O. auf dem Flügel gegen 3 Leute durch und bediente Niklas T. in der Mitte - 2:0. Kurz vor der Pause erhöhte die Heimmannschaft nach einer Flanke durch ihren Flügelspieler Diego.

Mit Beginn der 2. Halbzeit erarbeitete sich Hangelar ein paar gute Chancen. So verpasste etwa Zimbo nach Steckpass von Merlin S. den Anschluss, wenige Minuten später verzog Khaled aus kürzester Distanz über den Kasten. Die Heimmannschaft machte nach einer guten Stunde dann den Deckel drauf. Mit dem alten Schema Flanke - Kopfball - Tor war das Spiel endgültig entschieden. Allzu zwingende Chancen gab es auf beiden Seiten nicht mehr.

Wie es weiter geht

Nächste Woche reist Buisdorf zum Aufstiegskracher nach Albatros, Hangelar empfängt hingegen Kellerkind Neunkirchenseelscheid.