Buffler mit One Man Show im Finale gegen Ailingen von Niklas Mennig · Heute, 18:09 Uhr · 0 Leser

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Es war alles angerichtet für ein echtes Fußballfest im Stadion an der Jahnstraße beim ausrichtenden SV Vogt. Die Ränge waren mit 1.250 Zuschauern dicht gefüllt, die Stimmung meisterlich und der Stadionsprecher präsentierte sich in Bestform. Am Ende eines packenden und hochklassigen Pokalfinales unter der souveränen Leitung von Schiedsrichter Jan Wenzel jubelte der Außenseiter: Die SGM Unterzeil/Seibranz I bezwang die TSG Ailingen I in einer dramatischen Begegnung mit 4:2 (1:2).

​Ailingen dominiert den ersten Durchgang ​Nach einer kurzen Phase des gegenseitigen Abtastens übernahm die spielstarke TSG Ailingen das Kommando. In der 11. Minute verzeichnete jedoch Unterzeil die erste Annäherung, als Jonas Kaufmann nach einem starken Zweikampf auf Höhe des Fünfmeterraums knapp über die Latte zielte. Das erste Tor fiel jedoch auf der Gegenseite: In der 18. Minute münzten die Ailinger ihre Feldüberlegenheit in Zählbares um. Nach einer präzisen Flanke von Dean Fiegle stand Jannik Willauer goldrichtig und köpfte zur verdienten 1:0-Führung ein. ​Die SGM zeigte sich jedoch unbeeindruckt und bewies enorme Effizienz. Nur fünf Minuten später (23.) nahm sich Jonas Kaufmann aus gut 25 Metern ein Herz – sein fulminanter Distanzschuss, ein echter „Sonntagsschuss“, schlug unhaltbar im Netz zum 1:1-Ausgleich ein. In der Folge drückte Ailingen jedoch weiter aufs Tempo und erarbeitete sich beste Chancen. Malik Tepes vergab in der 34. Minute die Riesenchance zur erneuten Führung, als das Tor bereits leer war, er den Ball unter Bedrängnis jedoch nur an den Pfosten setzte. Fünf Minuten später verpasste Jannis Kohler per Freistoß knapp. Kurz vor dem Pausenpfiff belohnte sich die TSG dann doch noch für den Aufwand: Nach einem Foul im Strafraum entschied der Unparteiische auf Strafstoß. Dean Fiegle trat in der 42. Minute selbst an und verwandelte sicher zum 2:1-Halbzeitstand.