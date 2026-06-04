Buffler mit One Man Show im Finale gegen Ailingen

Es war alles angerichtet für ein echtes Fußballfest im Stadion an der Jahnstraße beim ausrichtenden SV Vogt. Die Ränge waren mit 1.250 Zuschauern dicht gefüllt, die Stimmung meisterlich und der Stadionsprecher präsentierte sich in Bestform. Am Ende eines packenden und hochklassigen Pokalfinales unter der souveränen Leitung von Schiedsrichter Jan Wenzel jubelte der Außenseiter: Die SGM Unterzeil/Seibranz I bezwang die TSG Ailingen I in einer dramatischen Begegnung mit 4:2 (1:2).
Nach einer kurzen Phase des gegenseitigen Abtastens übernahm die spielstarke TSG Ailingen das Kommando. In der 11. Minute verzeichnete jedoch Unterzeil die erste Annäherung, als Jonas Kaufmann nach einem starken Zweikampf auf Höhe des Fünfmeterraums knapp über die Latte zielte. Das erste Tor fiel jedoch auf der Gegenseite: In der 18. Minute münzten die Ailinger ihre Feldüberlegenheit in Zählbares um. Nach einer präzisen Flanke von Dean Fiegle stand Jannik Willauer goldrichtig und köpfte zur verdienten 1:0-Führung ein.
Die SGM zeigte sich jedoch unbeeindruckt und bewies enorme Effizienz. Nur fünf Minuten später (23.) nahm sich Jonas Kaufmann aus gut 25 Metern ein Herz – sein fulminanter Distanzschuss, ein echter „Sonntagsschuss“, schlug unhaltbar im Netz zum 1:1-Ausgleich ein. In der Folge drückte Ailingen jedoch weiter aufs Tempo und erarbeitete sich beste Chancen. Malik Tepes vergab in der 34. Minute die Riesenchance zur erneuten Führung, als das Tor bereits leer war, er den Ball unter Bedrängnis jedoch nur an den Pfosten setzte. Fünf Minuten später verpasste Jannis Kohler per Freistoß knapp. Kurz vor dem Pausenpfiff belohnte sich die TSG dann doch noch für den Aufwand: Nach einem Foul im Strafraum entschied der Unparteiische auf Strafstoß. Dean Fiegle trat in der 42. Minute selbst an und verwandelte sicher zum 2:1-Halbzeitstand.
Mit Beginn des zweiten Durchgangs öffnete der Himmel über Vogt seine Schleusen. Der einsetzende Regen sollte sich als sprichwörtliche Erfrischung und psychologischer Wendepunkt für die SGM Unterzeil/Seibranz erweisen. SGM-Coach bewies zudem ein goldenes Händchen und brachte zur Pause Florian Buffler neu in die Partie – eine Entscheidung, die dieses Finale historisch prägen sollte. Zunächst sahen die Zuschauer eine umkämpfte Partie, in der sich Unterzeils Nic Widler in der 55. Minute die Gelbe Karte abholte.
Dann schlug die Stunde von Florian Buffler, der das Spielgeschehen im strömenden Regen komplett an sich riss. In der 60. Spielminute profitierte er von einer Unordnung in der TSG-Hintermannschaft und traf zum vielumjubelten 2:2-Ausgleich. Ailingen zeigte sich geschockt und verlor völlig den Faden. Nur drei Minuten später (63.) schaltete Unterzeil blitzschnell um: Buffler nahm einen perfekt timten Steilpass im Sechzehner an, ließ TSG-Keeper Hattinger keine Abwehrchance und sorgte für die erstmalige SGM-Führung (3:2).
Ailingen versuchte in der 68. Minute mit einem Wechsel (Marco Kemenater für Jannis Kohler) zu reagieren, doch Unterzeil spielte nun wie im Rausch. In der 70. Minute machte der eingewechselte Stürmer sein Meisterstück perfekt: Erneut perfekt per Steilpass bedient, behielt Buffler die Nerven, überwand Hattinger zum dritten Mal und schraubte das Ergebnis mit seinem lupenreinen Hattrick auf 4:2. Innerhalb von nur zehn Minuten hatte der Joker das Finale komplett auf den Kopf gestellt.
Unterzeil wechselte kurz darauf defensiv (Felix Geser für Chris Widler, 73. / Nico Rölle für Louis Hierlemann, 86.), während Ailingens letzter Offensivwechsel (Hakan Dogan für Malik Tepes, 88.) verpuffte. Auch die dreiminütige Nachspielzeit änderte nichts mehr am Ergebnis. Nach dem Schlusspfiff brachen bei der SGM alle Dämme, und das Team feierte gemeinsam mit den mitgereisten Fans den verdienten Gewinn des Bezirkspokals.