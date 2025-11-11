Bützfleth verliert die ersten Punkte - Bargstedt gewinnt

Alle sieben Partien hatte der TuSV bislang gewonnen. In Deinste gab es nun die ersten Punktverluste, obwohl das Team von Trainer Engin Yildiz bis zehn Minuten vor dem Abpfiff mit 3:1 führte. Dem 19-jährigen Majd Al Ahmad gelangen dann noch seine Treffer zwei und drei in diesem Spiel.

Riesenjubel gab es in Bargstedt, wo Eiche II gegen den TSV Großenwörden II den ersten Dreier in dieser Saison einfuhr und sich jetzt auf vier Zähler zum Konkurrenten im Kampf gegen den letzten Platz im Landkreis Stade absetzte. Die Großenwördener haben jetzt am kommenden Sonntag in einem Nachspiel gegen den TuS Jork II die Chance, mit dem ersten Sieg am FC Wischhafen/Dornbusch III vorbeizuziehen. Selbst ein Remis würde der Elf von Lars von der Lieth dafür bereits reichen.