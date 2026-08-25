Bützfleth überrollt auch Heinbockel

Fast-Absteiger Agathenburg/Dollern konnte sich überraschend deutlich beim Schlusslicht in Wischhafen durchsetzen. Die niederschmetternde Bilanz der Kehdinger nach zwei Partien: 0:15 Tore und 0 Punkte. Ein heißes Duell mit fulminanter Schlussphase lieferten sich der TSV Apensen III und MTV Hammah III. Nach 2:0-Führung der Gastgeber kam Hammah zurück und führte zur Pause mit 3:2. Dann sah es nach einem 3:3 aus, ehe der TSV durch Robin Blöcker in der 95. Minute erneut in Führung ging. In der 96. Minute dann der MTV-Ausgleich durch Kersten Meyer. Den ersten Sieg sicherte sich die SV Ahlerstedt/Ottendorf V mit 2:1 gegen den ASC Cranz-Estebrügge III, der weiter auf einen Punktgewinn wartet. Auch hier gab es einen späten Treffer. Sebastian Schmitt traf in der 94. Minute zum 2:1 für A/O.