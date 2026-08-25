 2026-08-25T09:27:31.124Z

Ligabericht

Bützfleth überrollt auch Heinbockel

3. Kreisklasse: TuSV nach 6:1 Erster - Agathenburg/Dollern 6:0 in Wischhafen

von Michael Brunsch · Heute, 18:15 Uhr · 0 Leser
Sebastian Schmitt schoss A/O V in der Nachspielzeit zum Sieg.
Sebastian Schmitt schoss A/O V in der Nachspielzeit zum Sieg. – Foto: Julian Roloff

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3. Kreisklasse Stade
Ahlerstedt/O V
Hammah III
TSV Apensen III
SSV Hagen III

Aufsteiger TuSV Bützflleth II scheint auch für 3. Kreisklasse zu stark zu sein. Nach dem 9:0 gegen Mitaufsteiger FC Wischhafen/Dornbusch II folgte jetzt ein 6:1 gegen den SuSV Heinbockel. Auch der SV Agathenburg/Dollern II siegte deutlich.

Fast-Absteiger Agathenburg/Dollern konnte sich überraschend deutlich beim Schlusslicht in Wischhafen durchsetzen. Die niederschmetternde Bilanz der Kehdinger nach zwei Partien: 0:15 Tore und 0 Punkte. Ein heißes Duell mit fulminanter Schlussphase lieferten sich der TSV Apensen III und MTV Hammah III. Nach 2:0-Führung der Gastgeber kam Hammah zurück und führte zur Pause mit 3:2. Dann sah es nach einem 3:3 aus, ehe der TSV durch Robin Blöcker in der 95. Minute erneut in Führung ging. In der 96. Minute dann der MTV-Ausgleich durch Kersten Meyer. Den ersten Sieg sicherte sich die SV Ahlerstedt/Ottendorf V mit 2:1 gegen den ASC Cranz-Estebrügge III, der weiter auf einen Punktgewinn wartet. Auch hier gab es einen späten Treffer. Sebastian Schmitt traf in der 94. Minute zum 2:1 für A/O.

Fr., 21.08.2026, 19:30 Uhr
TSV Apensen
TSV ApensenTSV Apensen III
MTV Hammah
MTV HammahHammah III
4
4
Abpfiff

Fr., 21.08.2026, 20:00 Uhr
SV Ahlerstedt/Ottendorf
SV Ahlerstedt/OttendorfAhlerstedt/O V
ASC Cranz-Estebrügge
ASC Cranz-EstebrüggeCranz/Estebr III
2
1
Abpfiff

Fr., 09.10.2026, 20:15 Uhr
SSV Hagen 1975
SSV Hagen 1975SSV Hagen III
MTV Wangersen
MTV WangersenWangersen
20:15

So., 23.08.2026, 12:30 Uhr
TuSV Bützfleth
TuSV BützflethBützfleth II
SuSV Heinbockel
SuSV HeinbockelHeinbockel
6
1
Abpfiff

Fr., 21.08.2026, 20:00 Uhr
FC Wischhafen/Dornbusch
FC Wischhafen/DornbuschWischh./Dorn II
SV Agathenburg Dollern
SV Agathenburg DollernAgathenb./Do II
0
6
Abpfiff