Bützfleth startet zweistellig

Bis zur 70. Minute hielt "Eiche" das Ergebnis noch im Rahmen, dann wurden die Kräfte weniger und die Bützflether legten nach. Dicht vor einem Punktgewinn stand der FC Wischhafen/Dornbusch III gegen den TuS Jork II. Bis zur 81. Minute hielten die Kehdinger ein achtbares 1:1, dann trafen die Altländer noch dreimal. Die Schlussphasen hatten es in sich, denn auch für den Deinster SV III war die Schlussviertelstunde spielentscheidend. Da wurde eine 3:2-Führung gegen den FC Mulsum/Kutenholz III verspielt und die Partie ging 3:5 verloren. Deutlich mit 2:7 kam der Schwinger SC II gegen die SG Lühe III unter die Räder. Hier war aber bereits zur Halbzeit (0:4) alles entschieden, am Ende stand ein 2:7.