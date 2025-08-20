 2025-08-20T04:22:19.839Z

Ligabericht
Bützfleth startet zweistellig

4. Kreisklasse: TuSV bezwingt Bargstedt 10:1 - Nicht nur Deinste mit schwacher Schlussphase

Der wieder neu gegründete TuSV Bützfleth II wurde am 1. Spieltag seiner Favoritenrolle gerecht und besiegte den TuS Eiche Bargstedt II deutlich mit 10:1. Alles andere, als ein Aufstieg in die 3. Kreisklasse wäre mit der vorhandenen Mannschaft sicherlich eine Enttäuschung.

Bis zur 70. Minute hielt "Eiche" das Ergebnis noch im Rahmen, dann wurden die Kräfte weniger und die Bützflether legten nach. Dicht vor einem Punktgewinn stand der FC Wischhafen/Dornbusch III gegen den TuS Jork II. Bis zur 81. Minute hielten die Kehdinger ein achtbares 1:1, dann trafen die Altländer noch dreimal. Die Schlussphasen hatten es in sich, denn auch für den Deinster SV III war die Schlussviertelstunde spielentscheidend. Da wurde eine 3:2-Führung gegen den FC Mulsum/Kutenholz III verspielt und die Partie ging 3:5 verloren. Deutlich mit 2:7 kam der Schwinger SC II gegen die SG Lühe III unter die Räder. Hier war aber bereits zur Halbzeit (0:4) alles entschieden, am Ende stand ein 2:7.

So., 17.08.2025, 13:00 Uhr
Schwinger SC
Schwinger SCSchwinger SC II
SG Lühe
SG LüheSG Lühe III
2
7
Abpfiff

Sa., 30.08.2025, 17:00 Uhr
TSV Großenwörden
TSV GroßenwördenGroßenwörden II
FC Wischhafen/Dornbusch
FC Wischhafen/DornbuschWischh./Dorn II
17:00

Fr., 15.08.2025, 20:00 Uhr
Deinster SV
Deinster SVDeinster SV III
FC Mulsum/Kutenholz
FC Mulsum/KutenholzMulsum/Kut. III
3
5
Abpfiff

So., 17.08.2025, 13:00 Uhr
FC Wischhafen/Dornbusch
FC Wischhafen/DornbuschWischh./Dorn III
TuS Jork
TuS JorkTuS Jork II
1
4
Abpfiff

So., 17.08.2025, 12:30 Uhr
TuSV Bützfleth
TuSV BützflethBützfleth II
TuS Eiche Bargstedt
TuS Eiche BargstedtBargstedt II
10
1
Abpfiff

