Bützfleth ist Meister

Ansonsten spielen sich die verbliebenen neun Team immer weiter Richtung Sommerpause und es könnte sogar sein, dass es am kommenden Wochenende den vorerst letzten Spieltag einer 4. Kreisklasse im Landkreis geben könnte. Da wird die Entscheidung wohl erst nach Ablauf der Saison 2025/2026 fallen. Sicher ist, dass der FC Wischhafen/Dornbusch III die Saison ohne Sieg beendet. Mit seinem Doppelpack in Jork hat sich Jannik Martens vom FC Mulsum/Kutenholz III mit jetzt 34 Treffern vermutlich die Torjägerkrone gesichert. Verfolger Bahattin Yilmaz vom TuSV Bützfleth II kam nicht zum Einsatz und steht weiter bei 29 Treffern.