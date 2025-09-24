 2025-09-23T12:48:49.527Z

Ligabericht
Majd Al Ahmad sicherte dem Deinster SV III kurz vor dem Ende den Sieg gegen Schlusslicht Großenwörden.
Majd Al Ahmad sicherte dem Deinster SV III kurz vor dem Ende den Sieg gegen Schlusslicht Großenwörden. – Foto: Hinck Media

Bützfleth gewinnt Spitzenduell

4. Kreisklasse: Lühe verliert erstmalig - Deinste trifft spät

Durch den Wegfall des Schwinger SC II gibt es nur noch maximal vier Partien pro Spieltag. Die Top-Begegnung fand dabei in Bützfleth statt, wo der TuSV II die bis dahin ungeschlagene SG Lühe III mit 3:2 besiegte.

Verfolger Nummer eins ist jetzt der FC Wischhafen/Dornbusch II, der in Jork nur wenig Mühe hatte und deutlich mit 5:1 gewann. Gut verdaut hat der FC Mulsum/Kutenholz III die 0:10-Schlappe in Wischhafen. Mit etwas verändertem Kader gelang dem Team von Tim Steingräber und Olaf Bardenhagen ein 5:2 in Bargstedt. Sehr viel Mühe hatte der Deinster SV III gegen den Tabellenletzten aus Großenwörden. Erst fünf Minuten vor Schluss erzielte Majd Al Ahmad den 2:1-Siegtreffer. Neben Großenwörden warten auch der FC Wischhafen/Dornbusch III und TuS Eiche Bargstedt II auf den ersten Dreier der Saison.

Fr., 19.09.2025, 19:30 Uhr
TuS Eiche Bargstedt
TuS Eiche BargstedtBargstedt II
FC Mulsum/Kutenholz
FC Mulsum/KutenholzMulsum/Kut. III
2
5
Abpfiff

So., 21.09.2025, 11:00 Uhr
TuS Jork
TuS JorkTuS Jork II
FC Wischhafen/Dornbusch
FC Wischhafen/DornbuschWischh./Dorn II
1
5
Abpfiff

So., 21.09.2025, 13:00 Uhr
Deinster SV
Deinster SVDeinster SV III
TSV Großenwörden
TSV GroßenwördenGroßenwörden II
2
1
Abpfiff

So., 21.09.2025, 12:30 Uhr
TuSV Bützfleth
TuSV BützflethBützfleth II
SG Lühe
SG LüheSG Lühe III
3
2
Abpfiff

