Bützfleth gewinnt Spitzenduell

Ligabericht
Majd Al Ahmad sicherte dem Deinster SV III kurz vor dem Ende den Sieg gegen Schlusslicht Großenwörden. – Foto: Hinck Media
Durch den Wegfall des Schwinger SC II gibt es nur noch maximal vier Partien pro Spieltag. Die Top-Begegnung fand dabei in Bützfleth statt, wo der TuSV II die bis dahin ungeschlagene SG Lühe III mit 3:2 besiegte.
Verfolger Nummer eins ist jetzt der FC Wischhafen/Dornbusch II, der in Jork nur wenig Mühe hatte und deutlich mit 5:1 gewann. Gut verdaut hat der FC Mulsum/Kutenholz III die 0:10-Schlappe in Wischhafen. Mit etwas verändertem Kader gelang dem Team von Tim Steingräber und Olaf Bardenhagen ein 5:2 in Bargstedt. Sehr viel Mühe hatte der Deinster SV III gegen den Tabellenletzten aus Großenwörden. Erst fünf Minuten vor Schluss erzielte Majd Al Ahmad den 2:1-Siegtreffer. Neben Großenwörden warten auch der FC Wischhafen/Dornbusch III und TuS Eiche Bargstedt II auf den ersten Dreier der Saison.