Ligabericht
Das Trainerteam Yilmaz/Yildiz musste mit dem TuSV Bützfleth II nicht um die Punkte kämpfen.
Das Trainerteam Yilmaz/Yildiz musste mit dem TuSV Bützfleth II nicht um die Punkte kämpfen. – Foto: Sternfotografie

Bützfleth gewinnt kampflos

4. Kreisklasse: Mulsum/Kutenholz tritt nicht an - Favorit gewinnt W/D-Derby

Drei Auswärtssiege und einen Nichtantritt gab es am 8. Spieltag der 4. Kreisklasse. Der Dreikampf um Titel und Aufstieg geht weiter.

Der TuSV Bützfleth bekam die drei Punkte vom FC Mulsum/Kutenholz III per Post oder E-Mail zugeschickt. Die beiden einzigen Verfolger, die SG Lühe III und der FC Wischhafen/Dornbusch II, erledigten ihre Hausaufgaben. Die Altländer gewannen zwar knapp in Deinste, bleiben aber genauso an den Bützflethern dran wie die Kehdinger, die die eigene Dritte mit 5:1 bezwangen. Die inzwischen dreigeteilte 4. Kreisklasse besteht aus drei Topteams, einem Dreiermittelfeld und drei Mannschaften, die sich gegen den letzten Platz wehren. Dem TuS Jork II gelang eine Woche nach der hohen Niederlage gegen Bützfleth ein 9:4 in Bargstedt.

Interessant wird der kommende Spieltag, wenn die SG Lühe III im Kampf um den Aufstieg den FC Wischhafen/Dornbusch II empfängt. Diese Partie findet allerdings erst am Donnerstag, 30. Oktober 2025, statt.

So., 19.10.2025, 12:45 Uhr
TuS Eiche Bargstedt
TuS Eiche BargstedtBargstedt II
TuS Jork
TuS JorkTuS Jork II
4
9
Abpfiff

Fr., 17.10.2025, 20:00 Uhr
Deinster SV
Deinster SVDeinster SV III
SG Lühe
SG LüheSG Lühe III
0
2
Abpfiff
+Video

So., 19.10.2025, 13:00 Uhr
FC Wischhafen/Dornbusch
FC Wischhafen/DornbuschWischh./Dorn III
FC Wischhafen/Dornbusch
FC Wischhafen/DornbuschWischh./Dorn II
1
5
Abpfiff

So., 19.10.2025, 12:30 Uhr
TuSV Bützfleth
TuSV BützflethBützfleth II
FC Mulsum/Kutenholz
FC Mulsum/KutenholzMulsum/Kut. III
-
-
§ Urteil

21.10.2025, 19:00 Uhr
Michael BrunschAutor