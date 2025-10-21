Bützfleth gewinnt kampflos

Der TuSV Bützfleth bekam die drei Punkte vom FC Mulsum/Kutenholz III per Post oder E-Mail zugeschickt. Die beiden einzigen Verfolger, die SG Lühe III und der FC Wischhafen/Dornbusch II, erledigten ihre Hausaufgaben. Die Altländer gewannen zwar knapp in Deinste, bleiben aber genauso an den Bützflethern dran wie die Kehdinger, die die eigene Dritte mit 5:1 bezwangen. Die inzwischen dreigeteilte 4. Kreisklasse besteht aus drei Topteams, einem Dreiermittelfeld und drei Mannschaften, die sich gegen den letzten Platz wehren. Dem TuS Jork II gelang eine Woche nach der hohen Niederlage gegen Bützfleth ein 9:4 in Bargstedt.

Interessant wird der kommende Spieltag, wenn die SG Lühe III im Kampf um den Aufstieg den FC Wischhafen/Dornbusch II empfängt. Diese Partie findet allerdings erst am Donnerstag, 30. Oktober 2025, statt.