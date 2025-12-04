Büttgenbach: „Ich lasse Holzheim nicht im Stich“

Eigentlich hatte Simon Büttgenbach seinen Job als Sportlicher Leiter beim Oberligisten FC Monheim erst zum 1. Januar 2026 antreten sollen. Doch weil in seinen Arbeitsbereich Themen wie Kaderstruktur und Entwicklung der Mannschaften fallen, macht es für ihn absolut Sinn, sofort einzusteigen. Damit ist der 35-Jährige früher als geplant raus bei der Holzheimer SG, legt aber großen Wert darauf, „dass ich den Verein nicht im Stich lasse. Und es ist auch nichts vorgefallen.“ Er betont: „Ich habe Vorstand und Mannschaft in meiner Entscheidungsfindung immer mitgenommen.“

Schon bevor er in Holzheim Anfang November seinen Ausstieg als Sportdirektor zum Jahresende angekündigt hatte, habe er in Kontakt mit Monheim gestanden, verrät er. „Es gab auch Optionen, in den Profibereich zurückzugehen – in die 3. Liga oder die Regionalliga.“ Weil er die HSG nach dem Aufstieg in die Oberliga („Ich erinnere mich gerne an die Aufstiegsfeier und die anschließende Fahrt nach Mallorca.“) nicht Knall auf Fall habe verlassen wollen, blieb er, „auch weil mein Weg hier noch nicht zu Ende war.“ Aber er spürte, „dass der Zeitpunkt, noch mal ein neues Projekt anzugehen, richtig war.“ Am 19. Dezember bezieht der Wahl-Düsseldorfer mit seiner Freundin das dann fertige Haus in seinem Heimatort Wevelinghoven, wo er ein Versicherungsbüro betreibt. Heirat im nächsten Jahr, irgendwann Kinder ... Im Grunde also wohl die letzte Gelegenheit für ihn, im Fußball, „mein Hobby und meine Leidenschaft“, noch mal was Großes zu bewegen.

In Monheim sieht er sich dafür am perfekten Ort. „Der Verein verfügt über die schönste und beste Anlage, die ich im Amateurbereich jemals gesehen habe.“ Sein Vertrag läuft über anderthalb Jahre. Dem Fußballkreis 5 Grevenbroich/Neuss wird er aber als hochinteressierter Beobachter erhalten bleiben. Spätere Rückkehr in verantwortungsvoller Position, etwa bei seinem Heimatverein BV Wevelinghoven, nicht ausgeschlossen.