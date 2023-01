Büttgenbach: "Fußball bedeutet Freundschaft, Liebe und Zusammenhalt" FuPa-Wintercheck: Simon Büttgenbach hat klare Vorstellungen wie sich der Amateurfußball und der BV Wevelinghoven entwickeln sollen.

Im FuPa-Wintercheck stehen die Protagonisten des Amateurfußballs am Niederrhein und Mittelrhein im Fokus. Diesmal erzählt Simon Büttgenbach, Sportlicher Leiter des BV Wevelinghoven, wie er den bisherigen Saisonverlauf bewertet und was er sich für den Amateurfußball wünscht.

_______________

Wie bewertest Du die bisherige Leistung Deiner Mannschaft?

Simon Büttgenbach: Die vergangene Saison war für uns alle sehr emotional. Es gab nur eine kurze Sommerpause. Die Vorbereitung war holprig. Die Jungs wollten nach der Pandemie ihr Leben genießen. Urlaube, Festivals, Konzerte, Schützenfeste usw. wurden priorisiert. Mit einem neuen Trainer und einer Systemumstellung lief der Saisonstart holprig. Trotzdem konnten wir uns zum Ende deutlich steigern. Woche für Woche sah man mehr den Stempel des Trainers. Insgesamt gesehen hätten es vier Punkte mehr sein können. Das wollen wir in der Rückrunde korrigieren und da bin ich absolut zuversichtlich.

Gibt es Veränderungen im Team?

Büttgenbach: Wir haben zwei externe Neuverpflichtungen. Tim Jenckel kommt vom Landesligisten SC Kapellen und Aziz Abassi vom Ligakonkurrenten Jüchen/Garzweiler. Zudem sind Jonas Küchler, Tim Gauls und Michael Konopa nach langen Verletzungen zurück. Demnach kann man eigentlich von fünf Neuzugängen mit einer sehr hohen Qualität sprechen.

Welcher Spieler hat sich in der ersten Saisonhälfte besonders weiterentwickelt?

Büttgenbach: Ich möchte keinen Spieler explizit nennen. Die gesamte Mannschaft hat sich entwickelt. Sowohl fußballerisch als auch mental. Es ist spürbar und fühlt sich richtig an.

Welche zwei Spiele aus der laufenden Saison bleiben Dir positiv und/oder negativ in Erinnerung?

Büttgenbach: Positiv: Der Auswärtspunkt in Urdenbach. Das war eine sehr gute Leistung und der Heim-Dreier gegen den TuS Gerresheim zuletzt. Das war Mentalitätsfußball den wir in Wevelinghoven kennen und lieben. Negativ: Die Auswärtsniederlage in Eller, wo wir eine desolate Leistung zeigten und die Heimniederlage gegen Rommerskirchen. Hier haben wir eine Rechnung offen und werden uns ganz anders präsentieren.

Wie lautet Deine Fußball-Hoffnung / Dein Fußball-Wunsch für 2023?

Büttgenbach: Ich wünsche mir, dass sich die Menschen noch mehr dem Amateursport widmen. Hier ist der Fußball im Gegensatz zum Profifußball noch "Echt". Aber auch im Amateurbereich dürfen wir das Maß nicht überstrapazieren. Auch hier sind leider wirtschaftliche Aspekte zu stark gewichtet. Fußball ist viel mehr als Geld oder Wohlstand. Fußball bedeutet Freundschaft, Liebe und Zusammenhalt. Egal was passiert man hält zusammen. Fußball ist der Ausgleich zu all den Themen im Alltag. Wenn das Flutlicht angeht, vergisst man für einen Moment die Dinge im Alltag. Der Geruch in der Kabine, die motivierenden Worte, das Getränk nach dem Spiel oder Training. All das macht den Fußball aus. Und hierauf wünsche ich mir noch mehr den Fokus.

Welche Anekdote oder Geschichte aus Deinem Team und Deinem Verein ist erzählenswert? Wir freuen uns auf eine tolle Story!

Büttgenbach: Jedes Training, jedes Event ist eine Anekdote. Viele Momente zaubern uns ein Lächeln ist Gesicht. Diese Momente sind fest in unserem Herzen. Sie machen uns glücklich, weil wir sie hautnah erleben. Es ist schwierig diese Momente hier wiederzugeben.