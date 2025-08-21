 2025-08-21T14:07:42.707Z

Allgemeines
Jubel von Straberg.
Büttgen & Delhoven starten perfekt, Mertes schockt Wevelinghoven

Kreisliga A Grevenbroich-Neuss: Der FC Straberg gleicht gegen den BV Wevelinghoven sehr spät aus. VfR Büttgen und FC/SF Delhoven starten perfekt.

Kreisliga A Grevenbroich-Neuss: Der FC Straberg gleicht gegen den BV Wevelinghoven sehr spät aus. VfR Büttgen und FC/SF Delhoven starten perfekt. Das bringt der 2. Spieltag:

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss

Do., 21.08.2025, 19:30 Uhr
FC Straberg
FC StrabergFC Straberg
BV Wevelinghoven
BV WevelinghovenWevelinghov.
1
1
Wahnsinn in der Schlussphase! Der BV Wevelinghoven geht in der Nachspielzeit in Führung, doch das Tor von David Jäger (92.) wird mit dem letzten Angriff doch nochmal ausgekontert. Paul Mertes traf sehenswert mit einem platzierten Schuss vor 120 Zuschauern in den Winkel und rettete den Hausherren aus Straberg noch ganz spät den Punktgewinn (96.).

FC Straberg – BV Wevelinghoven 1:1
FC Straberg: Lukas Hermes, Constantin Kollenbroich, Leon Ohligschläger (79. Julius Gerhards), Nils Bröder, Philipp Blank, Konrad Schwarz, Marlon Merges, Tim Oeltjebruns, Sven Rutenberg (74. Kristian Görgens), Paul Mertes, Rinor Suka (82. Tarik Celik) - Trainer: Wolfgang Rieger - Trainer: Paul Jarosch
BV Wevelinghoven: Marvin Kiese, Antonio Helpenstein, Niklas Hanen, Joel Trotzki, David Jäger (90. Christian Bayer), Dominic Esche, Tarik Alihodzic (60. Dario Russo), Maik Odenthal, Manuel Sousa (80. Luca Dominguez), Yannik Neumann (60. Tim Gauls), Alican Korkmaz (93. Nick Eißenberg) - Trainer: Markus Stupp
Schiedsrichter: Lars Norta - Zuschauer: 120
Tore: 0:1 David Jäger (90.+2), 1:1 Paul Mertes (90.+6)

Gestern, 20:00 Uhr
VfR Büttgen
VfR BüttgenVfR Büttgen
Sportfreunde Vorst
Sportfreunde VorstSF Vorst
2
1
Abpfiff
Mit Hilfe des Innenpfostens erzielte Florian Alexandre Krings in der 70. Minute den 2:1-Siegtreffer des VfR Büttgen gegen die Sportfreunde Vorst - und das war sicher nicht unverdient. Die Gastgeber trafen noch einmal den Pfosten, aber Torhüter Justin Jones verhinderte in der Nachspielzeit mit einer starken Parade den Ausgleich der Gäste. Büttgen schiebt sich vorerst auf Platz eins, während die Sportfreunde Vorst zum ersten Mal verloren haben.

VfR Büttgen – Sportfreunde Vorst 2:1
VfR Büttgen: Justin Jones, Luca Wefers, Ben Niklas Begas, Vincent Cornelius Coussot (55. Marvin Begemann), Timo Piel (75. Florian Macikowski), Maik Mosheim, Rick Mosheim, Colin Sondej (65. Abil Shakjiri), Patrick Becker, Eric Roeber (75. Jan Luca Piel), Niklas Vogeler (64. Florian Alexandre Krings) - Trainer: Rene Kirstein - Trainer: Julian Barbos - Trainer: Marc Radtke
Sportfreunde Vorst: Silas Rudolph, Alain Thapa (87. Mirco Donaera), Sedat Yaldirak, David Erberich, Moritz Wermeling, Arne de Nardo (65. Alexander Cule), Kai Bodewitz (75. Leon Jansen), Thivaskar Pharathithasan, Nick Ohlrau (75. Thivaskar Pharathithasan), Daniel Markwica, Amir Alili - Trainer: Marc Reiners - Trainer: Robert Niestroj - Trainer: Patrick Ohligschläger
Schiedsrichter: Patrick Rudolf (Grevenbroich) - Zuschauer: 200
Tore: 1:0 Rick Mosheim (49.), 1:1 Sedat Yaldirak (53.), 2:1 Florian Alexandre Krings (70.)

Gestern, 19:30 Uhr
FC SF Delhoven
FC SF DelhovenDelhoven
SVG Neuss-Weissenberg
SVG Neuss-WeissenbergWeissenberg II
1
0
Abpfiff
Wie Büttgen ist auch Delhoven mit sechs Punkten gestartet. Die Bezirksliga-Reserve aus Weissenberg verliert durch das Gegentor von Yassine Ismaili (44.) zum zweiten Mal und belegt erstmal den letzten Platz. Nach einer schwierigen Vorsaison dürfen sich die Hausherren über einen tollen Start freuen.


FC SF Delhoven – SVG Neuss-Weissenberg II 1:0
FC SF Delhoven: Maurice Sellenthin, Michael Busch, Fabian Kotulla, Markus Müller, Tim Schriddels, Yassine Alaoui Ismaili (79. Nico Kessel), Joscha Hamacher, Lukas Esser, Ugur Oguzhan Saglam (64. Timo Vesper), Wilson Orobosa Heinz Gödke (53. Christopher Prang), David Fuß (64. Felix Sommerfeld) - Trainer: Thomas Baumer - Trainer: Oliver Zingsheim - Trainer: Jens Eckl
SVG Neuss-Weissenberg II: Robin Daniel Pina Winschuh, Jonas Neviandt, Julian Wolff, Mike Schön (76. Mert Simsek), Tom Watolla, Philip Dicken (86. Nelio Sachse), Pascal Bouillon (81. Yasin Bilen), Tolga Deniz (76. Burak Gökbayrak), Emre Sahin, Sadi Abu Hamoud, Mirko Boban (76. Jean-Claude Mangangula) - Trainer: Markus Bartsch
Schiedsrichter: Ufuk Oruzbeyi
Tore: 1:0 Yassine Alaoui Ismaili (44.)


Morgen, 15:00 Uhr
SV Rosellen
SV RosellenSV Rosellen
TuS Grevenbroich
TuS GrevenbroichTuS Grevenb.
15:00live
Spieltext SV Rosellen - TuS Grevenb.

Morgen, 15:30 Uhr
SG Orken-Noithausen
SG Orken-NoithausenSG Orken
SV Germania Grefrath 1926
SV Germania Grefrath 1926Ge. Grefrath
15:30live
Spieltext SG Orken - Ge. Grefrath

Morgen, 15:00 Uhr
FC Zons
FC ZonsFC Zons
DJK Novesia Neuss
DJK Novesia NeussDJK Novesia
15:00live
Spieltext FC Zons - DJK Novesia

Morgen, 15:15 Uhr
TuS Reuschenberg
TuS ReuschenbergReuschenberg
SV Glehn
SV GlehnSV Glehn
15:15
Spieltext Reuschenberg - SV Glehn

Morgen, 15:30 Uhr
FSV Vatan Neuss
FSV Vatan NeussFSV Vatan
SG Grimlinghausen / Norf
SG Grimlinghausen / NorfSG Grimlinghausen / Norf
15:30live
Spieltext FSV Vatan - SG Grimlinghaus...

3. Spieltag
Do., 28.08.25 19:30 Uhr TuS Reuschenberg - FC Zons
Do., 28.08.25 19:30 Uhr DJK Novesia Neuss - FC Straberg
Do., 28.08.25 20:00 Uhr SV Germania Grefrath 1926 - SV Rosellen
Fr., 29.08.25 19:30 Uhr FC SF Delhoven - VfR Büttgen
Fr., 29.08.25 20:00 Uhr BV Wevelinghoven - SG Orken-Noithausen
So., 31.08.25 15:00 Uhr TuS Grevenbroich - SVG Neuss-Weissenberg II
So., 31.08.25 15:00 Uhr Sportfreunde Vorst - FSV Vatan Neuss
So., 31.08.25 15:30 Uhr SV Glehn - SG Grimlinghausen / Norf

4. Spieltag
Mi., 03.09.25 19:30 Uhr SG Orken-Noithausen - DJK Novesia Neuss
Do., 04.09.25 19:30 Uhr SV Rosellen - BV Wevelinghoven
Do., 04.09.25 19:30 Uhr FC Zons - SV Glehn
Do., 04.09.25 20:00 Uhr SG Grimlinghausen / Norf - Sportfreunde Vorst
Fr., 05.09.25 20:00 Uhr VfR Büttgen - TuS Grevenbroich
So., 07.09.25 12:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg II - SV Germania Grefrath 1926
So., 07.09.25 15:15 Uhr FC Straberg - TuS Reuschenberg
So., 07.09.25 15:30 Uhr FSV Vatan Neuss - FC SF Delhoven

>>> Zum vollständigen Spielplan der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss

