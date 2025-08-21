Büttgen & Delhoven starten perfekt, Mertes schockt Wevelinghoven

Kreisliga A Grevenbroich-Neuss: Der FC Straberg gleicht gegen den BV Wevelinghoven sehr spät aus. VfR Büttgen und FC/SF Delhoven starten perfekt. Das bringt der 2. Spieltag:
FC Straberg – BV Wevelinghoven 1:1
FC Straberg: Lukas Hermes, Constantin Kollenbroich, Leon Ohligschläger (79. Julius Gerhards), Nils Bröder, Philipp Blank, Konrad Schwarz, Marlon Merges, Tim Oeltjebruns, Sven Rutenberg (74. Kristian Görgens), Paul Mertes, Rinor Suka (82. Tarik Celik) - Trainer: Wolfgang Rieger - Trainer: Paul Jarosch
BV Wevelinghoven: Marvin Kiese, Antonio Helpenstein, Niklas Hanen, Joel Trotzki, David Jäger (90. Christian Bayer), Dominic Esche, Tarik Alihodzic (60. Dario Russo), Maik Odenthal, Manuel Sousa (80. Luca Dominguez), Yannik Neumann (60. Tim Gauls), Alican Korkmaz (93. Nick Eißenberg) - Trainer: Markus Stupp
Schiedsrichter: Lars Norta - Zuschauer: 120
Tore: 0:1 David Jäger (90.+2), 1:1 Paul Mertes (90.+6)
VfR Büttgen – Sportfreunde Vorst 2:1
VfR Büttgen: Justin Jones, Luca Wefers, Ben Niklas Begas, Vincent Cornelius Coussot (55. Marvin Begemann), Timo Piel (75. Florian Macikowski), Maik Mosheim, Rick Mosheim, Colin Sondej (65. Abil Shakjiri), Patrick Becker, Eric Roeber (75. Jan Luca Piel), Niklas Vogeler (64. Florian Alexandre Krings) - Trainer: Rene Kirstein - Trainer: Julian Barbos - Trainer: Marc Radtke
Sportfreunde Vorst: Silas Rudolph, Alain Thapa (87. Mirco Donaera), Sedat Yaldirak, David Erberich, Moritz Wermeling, Arne de Nardo (65. Alexander Cule), Kai Bodewitz (75. Leon Jansen), Thivaskar Pharathithasan, Nick Ohlrau (75. Thivaskar Pharathithasan), Daniel Markwica, Amir Alili - Trainer: Marc Reiners - Trainer: Robert Niestroj - Trainer: Patrick Ohligschläger
Schiedsrichter: Patrick Rudolf (Grevenbroich) - Zuschauer: 200
Tore: 1:0 Rick Mosheim (49.), 1:1 Sedat Yaldirak (53.), 2:1 Florian Alexandre Krings (70.)
FC SF Delhoven – SVG Neuss-Weissenberg II 1:0
FC SF Delhoven: Maurice Sellenthin, Michael Busch, Fabian Kotulla, Markus Müller, Tim Schriddels, Yassine Alaoui Ismaili (79. Nico Kessel), Joscha Hamacher, Lukas Esser, Ugur Oguzhan Saglam (64. Timo Vesper), Wilson Orobosa Heinz Gödke (53. Christopher Prang), David Fuß (64. Felix Sommerfeld) - Trainer: Thomas Baumer - Trainer: Oliver Zingsheim - Trainer: Jens Eckl
SVG Neuss-Weissenberg II: Robin Daniel Pina Winschuh, Jonas Neviandt, Julian Wolff, Mike Schön (76. Mert Simsek), Tom Watolla, Philip Dicken (86. Nelio Sachse), Pascal Bouillon (81. Yasin Bilen), Tolga Deniz (76. Burak Gökbayrak), Emre Sahin, Sadi Abu Hamoud, Mirko Boban (76. Jean-Claude Mangangula) - Trainer: Markus Bartsch
Schiedsrichter: Ufuk Oruzbeyi
Tore: 1:0 Yassine Alaoui Ismaili (44.)
3. Spieltag
Do., 28.08.25 19:30 Uhr TuS Reuschenberg - FC Zons
Do., 28.08.25 19:30 Uhr DJK Novesia Neuss - FC Straberg
Do., 28.08.25 20:00 Uhr SV Germania Grefrath 1926 - SV Rosellen
Fr., 29.08.25 19:30 Uhr FC SF Delhoven - VfR Büttgen
Fr., 29.08.25 20:00 Uhr BV Wevelinghoven - SG Orken-Noithausen
So., 31.08.25 15:00 Uhr TuS Grevenbroich - SVG Neuss-Weissenberg II
So., 31.08.25 15:00 Uhr Sportfreunde Vorst - FSV Vatan Neuss
So., 31.08.25 15:30 Uhr SV Glehn - SG Grimlinghausen / Norf
4. Spieltag
Mi., 03.09.25 19:30 Uhr SG Orken-Noithausen - DJK Novesia Neuss
Do., 04.09.25 19:30 Uhr SV Rosellen - BV Wevelinghoven
Do., 04.09.25 19:30 Uhr FC Zons - SV Glehn
Do., 04.09.25 20:00 Uhr SG Grimlinghausen / Norf - Sportfreunde Vorst
Fr., 05.09.25 20:00 Uhr VfR Büttgen - TuS Grevenbroich
So., 07.09.25 12:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg II - SV Germania Grefrath 1926
So., 07.09.25 15:15 Uhr FC Straberg - TuS Reuschenberg
So., 07.09.25 15:30 Uhr FSV Vatan Neuss - FC SF Delhoven
Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: