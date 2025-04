Der VfR Büttgen hat gegen den Lieblingsgegner gewonnen. – Foto: Berthold Häsler

Büttgen hat's schon wieder getan Kreisliga A Neuss: Wie im Hinspiel schlägt der Aufsteiger Spitzenreiter VdS Nievenheim mit 4:2.

Ehre, wem Ehre gebührt. „Glückwunsch nach Nievenheim zum voraussichtlichen Aufstieg. Den hat sich die Mannschaft verdient, aber es ist schon schön, dass wir sie zweimal ärgern konnten“, sagt Büttgens Coach Marc Radtke. 13 Punkte Vorsprung haben die Nievenheimer in der Kreisliga A auf Platz zwei, erst zwei Niederlagen musste der VdS in dieser Saison hinnehmen. Beide gegen Aufsteiger Büttgen, beide Male ging das Duell mit 4:2 an den VfR.

So., 30.03.2025, 15:30 Uhr VdS 1920 Nievenheim Nievenheim VfR Büttgen VfR Büttgen 2 4 Abpfiff „Ich kann nicht sagen, was wir anders als andere Mannschaften machen“, führt Radtke aus. „Aber es ist so, dass wir in Top-Spielen erst unser ganzes Potenzial ausschöpfen.“ Erwartbar war das Ergebnis nicht, nach der Winterpause lief es bisher alles andere als rund für Büttgen. Ein Punkt aus drei Spielen stand bislang zu Buche. „Nach dieser schwierigen Phase tut so ein Sieg besonders gut“, findet der Coach. „Wir hatten großes Verletzungspech, langsam füllt sich der Kader wieder. Wir haben uns in den vergangenen Wochen den Hintern aufgerissen, waren auch mal zu zehnt beim Training. Wir haben uns das Glück erarbeitet.“ Das war beim Sieg gegen den Favoriten definitiv dabei: Radtke: „Wir haben das Momentum in unsere Richtung verschoben. Es liefen viele Kleinigkeiten gut für uns.“

Nach vorne brandgefährlich Unverdient oder nur glücklich sei das Ergebnis aber nicht gewesen: „Nievenheim hatte sicherlich mehr vom Ball und war insbesondere im ersten Durchgang die stärkere Mannschaft. Aber wir waren gut eingestellt und konnten den Druck gut abfangen, während wir nach vorne immer brandgefährlich waren.“ Und weiter: „Wir hätten uns nach dem 3:2 nicht beschweren dürfen, wenn Nievenheim noch was gerissen hätte, aber am Ende war der Sieg auch verdient. Es war das erwartete Top-Spiel. Wir haben das gezeigt, was uns ausmacht: mannschaftlich geschlossenen, schönen Fußball.“